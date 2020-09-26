شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر: حشو الأسنان قد يسبب مشاكل صحية لبعض المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن حشوات الأسنان الفضية، المعروفة باسم ملغم الأسنان، قد تسبب مشاكل صحية لبعض الفئات المعرضة للخطر، حيث قالت إرشادات إدارة الغذاء والدواء المحدثة أن مواد التعبئة يمكن أن تؤدى إلى مشاكل صحية لأولئك الذين يعانون من فرط الحساسية للزئبق.

وحسب ما ذكرته الـ cnn ،حشوات ملغم الأسنان هى خليط من الفضة والقصدير والنحاس والزئبق. قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وجمعية طب الأسنان الأمريكية (American Dental Association) على مدى سنوات أن المادة آمنة، لكن دعا المدافعون عن مواد حشو لا تحتوى على الزئبق منذ السبعينيات.

قالت توصيات إدارة الغذاء والدواء المحدثة أن ملغم الأسنان آمن بالنسبة لمعظم الناس، ولكن هناك البعض ممن يجب عليهم تجنب المادة، بما فى ذلك النساء الحوامل، والنساء اللواتى يخططن للحمل ؛ النساء المرضعات الأطفال، وخاصة من هم دون سن السادسة ؛ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكلى. والأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية موجودة مسبقًا مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون أو الزهايمر.

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يستخدم ملغم الأسنان على نطاق واسع لأنه قوى ودائم وأقل تكلفة من مواد الحشو الأخرى، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يطلق كميات صغيرة من بخار الزئبق، تعتمد كمية البخار المنبعث على مقدار طحن أسنانهم وعمر الحشو المحدد.

"على الرغم من أن غالبية الأدلة تشير إلى أن التعرض للزئبق من ملغم الأسنان لا يؤدى إلى آثار صحية سلبية فى عموم السكان، لا يُعرف سوى القليل من المعلومات عن التأثير الذى قد يحدثه هذا التعرض على أفراد المجموعات المحددة... فى خطر أكبر من الآثار الصحية السلبية المحتملة للتعرض للزئبق "، قالت إدارة الغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني

بالنسبة للأشخاص فى تلك الفئات المعرضة للخطر، تقترح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن يستخدم أطباء الأسنان بدائل، مثل حشوات الراتنج والزجاج.

لا توصى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأشخاص بإزالة أو استبدال الحشوات التى تكون فى حالة جيدة لأن الإزالة يمكن أن تزيد من التعرض لبخار الزئبق وتؤذى بنية الأسنان الصحية.

بعد تحديث إرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قالت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان إنها "تعيد تأكيد موقفها بأن ملغم الأسنان هو خيار متين وآمن وفعال لملء التجاويف."