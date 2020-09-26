أفضل 5 ألعاب تعليمية للبنات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - إذا ذهبت لشراء لعبة تعليمية تفيد ابنتك الصغيرة، فستصادفين مئات الألعاب التعليمية لكنها للفتيات والفتيان على حدٍ سواء. غير أن بعض الألعاب التعليمية مفيدة بشكل خاص للفتيات، فهي تلفت انتباههن أكثر من الألعاب المشتركة بينهن وبين الصبيان، ربما لأنها تناسب أنوثتهن، أو الموضوع الذي تطرحه هذه اللعبة، فيما يلي اختارت لك "الخليج 365 وطفلك: 5 ألعاب تعليمية يمكنك شراؤها لطفلتك. تزرع فيها مفهوم العائلة وحب الأمومة.

1- لعبة "أكوا بانيك"

أكوا بانيك

تعتمد Aqua Panic! على اختيار أماكن خاصة وخطرة في أعماق البحر، لتقيم بها الأسماك الصغيرة، ويتوجب هنا على الفتيات استخدام معدات خاصة، للتأكد من المستوى المناسب للأسماك من جهة، وحمايتها من خطر الأسماك الكبيرة، مثل أسماك القرش الجائعة التي تمثل الخطر الأكبر في اللعبة،، ولتجنب أسماك القرش هذه، يستخدم اللاعبات القنابل الصغيرة والنباتات والعديد من الأدوات الأخرى لإنشاء مسارات آمنة تلجأ إليها الأسماك.

حيث يتم منح اللاعبات الدرجات حسب عدد الأسماك التي يتمكنّ من الحفاظ عليها بعيداً عن أسماك القرش، وهذا يتطلب منهن ابتكار مسارات آمنة من النباتات، في المياه السفلية لأعماق البحر.

هذه اللعبة تحرك في الفتيات حس الأمومة، والرغبة في الحفاظ على أطفالهن في المستقبل، وحمايتهن من الأمراض والحوادث، التي يمثلها القرش.

2 – لعبة "أديمانيا"

أديمانيا

Addimania لعبة تعليمية، تقوي مهارات الفتيات في الرياضيات، عن طريق إنشاء مجموعات تتألف من أرقام تصل إلى 10، وكل مجموعة تتألف من رقمين أو أكثر. تمنح اللاعبة دقيقة واحدة لتشكيل أكبر عدد من المجموعات، ويمكنها ربح نقاط إضافية من خلال إنشاء "سلاسل" من المعادلات. هذه اللعبة تزرع في الفتيات مفهوم العائلة، التي يكبر عدد أفرادها حسب حجم المجموعات وعدد أرقامها، وتعلمهن كيفية الحفاظ عليها.

3 – لعبة "البوابة 2"

البوابة 2

تعتمد اللعبة على حل الألغاز بواسطة تنقل الشخصية أو أغراض بسيطة عبر البوابات من دون قطع مسافة، وذلك بواسطة "سلاح البوابات". اللعبة تعتمد على حل الألغاز بواسطة هذه البوابات.

لعبة Portal 2 غنية ومليئة بالتحديات، وقيادتها النسائية القوية تجعلها واحدة من الألعاب المفضلة لدى الموظفات الفتيات، اللواتي يتحكمن في بطلة الرواية الصامتة Chell، التي يجب أن تهرب من منشأة الأبحاث السرية تحت الأرض، والتي يتحكم فيها كمبيوتر ذكاء اصطناعي شرير يسمى GLaDOS، والذي قام ببناء سلسلة من الألغاز التي تهدد حياة Chell لمنعها من الهروب، فيما على الفتيات اللاعبات مساعدة تشيلي، التي تعتمد عليهن اعتماداً كاملاً، على الهروب. عن طريق إنشاء مداخل تتيح لها الهروب من الشرير GLaDOS.

هذه اللعبة تساعد الفتيات في عملهن عندما يكبرن؛ إذ تعلمهن القدرة على إيجاد الحلول للتخلص من كل ما هو سيئ قد يصادفهن، وبتعبير أدق هي تعلمهن الحيلة الذكية.

4 - لعبة "ستيفيل"

ستيفيل

تمنح CityVille اللاعبات الفرصة لتصميم مدينتهن الخاصة وإدارتها بصفتها بحيث تكون كل لاعبة عمدة. لمدينة تكون فارغة تماماً، حيث تمتلك اللاعبة السيطرة الكاملة لبناء وتنظيم الأرض وتوفير السكن اللائق. للسكان بشكل يحافظ على راحتهم وسعادتهم، من خلال المحافظة على نموذج أبنية تتضمن مجتمعات متآلفة، وتضمها شركات غرضها ازدهار المدينة اقتصادياً، وعلى كل لاعبة أن توسع مدينتها باستمرار عن طريق إضافة المزيد من الأعمال والمنازل وحتى إنشاء أماكن ترفيهية في المدن المجاورة. لكن اللعبة ستضطر العمدة إلى طلب مساعدة جيرانها للتعامل مع أشياء أكثر خصوصية مثل تصاريح تقسيم المناطق والطاقة.

هذه اللعبة تعلم الفتيات، التفكير ببناء منزل عائلي، والمساهمة ببناء منازل الأقارب، ودعم المدينة التي يقمن بها.

5 - لعبة "كوستام كويست"

كوستام كويست

في لعبة Costume Quest، تأخذ اللاعبات دور الخديعة في مهمة لإنقاذ شقيق اللاعبة الذي اختطفته الوحوش المتعطشة للحلوى. يجب أن تدخل اللاعبة من باب إلى باب وتجمع الحلوى من أجل الوصول إلى كميات وافرة، تنقذها من الموقف، وتجعلها تحرر شقيقها؛ لأنها كلما دخلت من باب خاطئ، ستصادفها صديقاتها اللواتي سيأخذن نصيبهن من الحلوى، أو قد تفتح الأبواب بواسطة الوحوش الجائعة التي تجبر اللاعبة على الدخول في المعركة. وانتصارها يتوقف على حجم الكمية التي أنقذتها من الحلوى.

اللعبة تعلّم الفتيات الخدع الذكية، والثقة بالنفس أمام العوائق التي تواجههن. وترسخ حب الإخوة بين بعضهم.

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