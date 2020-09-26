لقاح يحفز الاستجابة المناعية ضد كورونا بـ”جرعة واحدة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 2:30 مساءً

متى سيتم التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا . سؤال يطرحه الكثيرين خاص دخول العالم الموجة الثانية للوباء .

أظهرت نتائج مؤقتة نشرت، الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 التجريبي لشركة جونسون آند جونسون حفزت استجابة مناعية قوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في تجربة سريرية من المرحلة المبكرة إلى المتوسطة.

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وأظهرت النتائج أن اللقاح المسمى (إيه.دي26.كوف2.إس) يمكن تحمله بشكل جيد وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين.

لكن ليس من الواضح إن كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات السكانية عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سنا من لقاح جونسون آند جونسون.

وبدأت التجربة التي أجريت على ما يقرب من ألف من البالغين الأصحاء، والتي تدعمها الحكومة الأمريكية، بعد أن اكتُشف في يوليو/ تموز أن جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية قوية للقرود.

وبناء على النتائج الحالية، بدأت الشركة يوم الأربعاء تجربة نهائية تشمل 60 ألف شخص ويمكن أن تمهد الطريق لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وقالت الشركة إنها تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل.