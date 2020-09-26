شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مبشرة .. اختبارات لقاح مضاد لكورونا تظهر استجابة مناعية قوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت نتائج مؤقتة نشرت اليوم أن جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 التجريبي لشركة جونسون آند جونسون حفزت بشكل رائع استجابة مناعية قوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في تجربة سريرية من المرحلة المبكرة إلى المتوسطة.

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وبحسب “رويترز”، أظهرت النتائج أن اللقاح المسمى (إيه.دي26.كوف2.إس) يمكن تحمله بشكل جيد وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين، لكن ليس من الواضح إن كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات السكانية عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سنا من لقاح جونسون آند جونسون.

وبدأت التجربة التي أجريت على ما يقرب من ألف من البالغين الأصحاء، والتي تدعمها الحكومة الأمريكية، بعد أن اكتُشف في يوليو أن جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية قوية للقرود.

وبناء على النتائج الحالية، بدأت الشركة يوم الأربعاء تجربة نهائية تشمل 60 ألف شخص ويمكن أن تمهد الطريق لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وقالت الشركة إنها تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل.