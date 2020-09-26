صحة ورشاقة

الصين تعلق بعض واردات المأكولات البحرية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلق بعض واردات المأكولات البحرية والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020

بدأت السلطات الصينية اليوم السبت تعليق بعض واردات المأكولات البحرية من سفينتين روسيتين وشركة برازيلية بعد العثور على فيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في عينات منها. 

 

 وتعتزم الإدارة العامة للجمارك اعتبارا من اليوم تعليق الواردات من سفينتين روسيتين لأربعة أسابيع بعدما جاءت نتيجة التحاليل لعينات من التغليف الخارجي والمنتجات من السفينتين إيجابية للفيروس.

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 وسوف تخضع شركة مونتيرو أندستريال دي بيسكادوس البرازيلية لحظر مماثل لمدة أسبوع ابتداء من اليوم بعدما جاءت نتيجة تحليل عينة من التغليف الداخلي من أسماك مجمدة من انتاج الشركة إيجابية للفيروس.

 

ويضاف هذا إلى قائمة طويلة من القيود الصينية على الواردات، والتي تفحص الواردات من اللحوم والمأكولات البحرية والتغليف والحاويات على أنها مصدر محتمل للفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. 

 

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