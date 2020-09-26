نوع شائع من الخضار يسبب ارتفاع ضغط الدم

السبت 26 سبتمبر 2020

يمكن خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة.



ومن خلال تجنب بعض الأطعمة والمشروبات، يمكن تقليل فرص الإصابة بأعراض وعلامات ارتفاع ضغط الدم المميتة، بحسب "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية.

ويمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويمكن أن تكون الحالة ناتجة عن تناول نظام غذائي غير صحي، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية. وقد يكون تجنب بعض الأطعمة الشائعة هو المفتاح لخفض ضغط الدم.

ويمكن أن ترفع البطاطا ضغط الدم بشكل كبير، وفقا للمديرة الطبية في Healthspan، الدكتورة سارة بروير، التي قالت إن تناول البطاطا المخبوزة قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 11%.

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وتعد رقائق البطاطس أسوأ أنواع البطاطا بالنسبة لضغط الدم، حسب ما كشف بعض الدراسات، ويزيد تناول الرقائق بانتظام من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 17%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل من وجبة واحدة من الرقائق كل شهر.

وقالت الدكتورة بروير: "بعض الأطعمة مفيدة بشكل خاص للأكل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية".

وتابعت: "إن تناول أربع حصص أو أكثر من البطاطا في الأسبوع مرتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقا لثلاث دراسات تابعت أكثر من 187 ألف طبيب وممرض لأكثر من 20 عاما".

وأضافت: "يبدو أن تناول البطاطا المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة يزيد من المخاطر بنسبة 11% والبطاطا المقلية بنسبة 17% مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من حصة واحدة في الشهر".

وظلت هذه الارتباطات الإحصائية صحيحة، حتى بعد تعديل المدخول الغذائي الكلي من الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف والدهون الغذائية، وبعد أخذ وزن الأشخاص وأعمارهم في الاعتبار"

وبيّنت الدكتورة بروير أن أفضل طريقة لحماية ضغط الدم هي استبدال البطاطا بالشمندر، حيث أنه غني بالنتريت، والذي يتم تحويله لاحقا إلى أكسيد النيتريك في الجسم.

ويوسع أكسيد النيتريك الأوعية الدموية، ما يقلل أيضا من ضغط الدم. وأضافت أن شرب 250 مل فقط من عصير الشمندر كل يوم لمدة شهر يمكن أن يقلل من ضغط الدم بنسبة تصل إلى 7.7 / 5.2 ملم زئبقي.