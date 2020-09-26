صحة ورشاقة

ما تفسير زيادة الإصابات بفيروس كورونا؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 26 سبتمبر 2020

أكدت آنّا بوبوفا رئيسة هيئة "روس بوتريبنادزور"، إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، ترتبط ببدء موسم أمراض البرد، وعدم الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس.

 

وقالت "نحن نلاحظ النمو في عدد الإصابات بكوفيد-19، ونشعر بذلك بالفعل. لقد بدأ الأمر في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس، مخاطر اليوم – وكما افترضنا، لقد تحقق، كل ذلك مرتبط ببدء موسم البرد، أي موسم انتشار الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة".

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وأشارت إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لتزايد عدد الإصابات، عدم امتثال المواطنين بشكل متزايد لقواعد الوقاية.

 

وشددت بوبوفا على أهمية توخي الحذر من .

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