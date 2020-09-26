لتغذية سليمة.. مدينة أمريكية تحارب المنتجات "بخسة الثمن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت مدينة بيركلي في شمال كاليفورنيا منع عرض المنتجات كثيرة السكر أو الملوحة بالقرب من صناديق الدفع في متاجر السوبرماركت من أجل الترويج لتغذية سليمة.



ويشكل القرار سابقة في الولايات المتحدة.

وأقر المجلس البلدي في مدينة بيركلي الجامعية بالإجماع خلال الأسبوع الراهن إجراءً يمنع عرض المنتجات التي تحوي أكثر من 5 جرامات من السكر المضاف أو أكثر من 250 مليجراما من الملح عند صناديق الدفع.

ويشمل المنع أيضا كل المشروبات التي تحوي على السكر المضاف والمحليات الاصطناعية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وأشار القرار إلى أن "مواد غذائية بخسة الثمن وغنية بالملح والدهون المشبعة والسكر المضاف تنتشر بكثرة عند صناديق الدفع، فيكون الزبائن أكثر ميلا إلى القيام بمشتريات عفوية ويتوجه الأهل مع أولادهم الذين يطالبون بشراء حلويات في نهاية التبضع".

وسيطبق المنع اعتبارا من مارس المقبل في 25 متجر سوبرماركت في المدينة الواقعة قرب سان فرانسيسكو والتي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة وتعتبر معقلا تقدميا.

وفي عام 2014، كانت بيركلي أول مدينة تفرض رسوما على المشروبات الغازية في مبادرة نسختها في ما بعد مدن أمريكية كبرى عدة.

وجاء في دراسة نشرت مطلع عام 2019، أن سكان بيركلي خفضوا استهلاكهم للمشروبات المحلاة بنسبة 21 % في السنة التي تلت فرض رسم على المشروبات الغازية، فيما بلغ التراجع 52 % في 2017.