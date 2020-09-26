تجربتي مع رجيم الخيار والليمون لحرق الدهون في اسبوع 

لا بد من اتشارك تجربتي مع رجيم الخيار والليمون لأنها ساعدتني على خسارة الوزن الزائد في 7 ايام فقط. واعتمدت خلالها على فوائد هذين المكونين التي تساهم في التخسيس وفي نحت الجسم. وعلمت انه من المهم دائماً عدم اتباع هذه الحمية وغيرها من الحميات السريعة لمدة طويلة لأن هذا يمكن ان يؤدي الى المعاناة من النقص في بعض المغذيات الاساسية مثل المعادن والفيتامينات. ولأنني تمكنت من تحقيق هدفي اردت ان اتشارك مع الجميع تجربتي مع رجيم الخيار والليمون.

رجيم الخيار والليمون السريع



بعدما قرأت الكثير من المعلومات عن رجيم الخيار والليمون لحرق الدهون، قررت ان اتبعه لمدة اسبوع. وقبل هذا استشرت اختصاصية التغذية التي حددت برنامجاً يمكنني تطبيقه وسأتشاركه مع كل من ترغب في استعادة الرشاقة.

الفطور اليومي. كوب من الماء الفاتر مع بضع نقاط من عصير الليمون. بعد مرور 30 دقيقة كنت اتناول كوباً من اللبن الزبادي غير المحلى مع كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر.

اليوم الاول



وجبة خفيفة. سلطة خيار مع القليل من عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو طبق خضار مشكلة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المطهوة على البخار، طبق من سلطة الخيار مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. طبقة من سلطة الخس والخيار مع عصير الليمون، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

اليوم الثاني



وجبة خفيفة. طبق من سلطة الخيار مع ملعقتين وسط من عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع الخيار وبضع نقاط من زيت الزيتون.

اليوم الثالث



وجبة خفيفة. قطعة جبنة صغيرة قليلة الدسم مع طبق يحتوي على الخيار وعصير الليمون.

الغداء. حبة بطاطا كبيرة مشوية او مسلوقة، طبق من سلطة الخيار مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي مع قطع من الخيار وبضع نقاط من عصير الليمون.

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اليوم الرابع



وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي، طبق من سلطة الخيار مع عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، طبق من الخضار المطهوة على البخار.

العشاء. قطعة جبنة صغيرة مع طبق يحتوي على الخيار وعصير الليمون.

اليوم الخامس



وجبة خفيفة. قطعة توست متوسطة الحجم مع قطعة صغيرة من الجبنة خفيفة الدسم وطبق يحتوي على الخيار وعصير الليمون.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، بضع قطع من الخيار مع القليل من عصير الليمون.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع الخيار.



اليوم السادس



وجبة خفيفة. قطعة صغيرة من الخبز الاسمر مع ملعقة طعام من المربى الخفيف، حبتان مقطعتان من الخيار مع بضع نقاط من عصير الليمون.

الغداء. كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم مع قطع من الخيار، 5 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار.

العشاء. حبتان من الخيار مع بيضتين مسلوقتين.

اليوم السابع



وجبة خفيفة. طبق سلطة خيار مع عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك او الدجاج المشوي، طبق من سلطة الخيار والخس، شريحتان من البطيخ او حبتان من فاكهة موسمية.

العشاء. كوب من الزبادي الخالي من السكر مع بضع حبات من الفاكهة.

مشروب الخيار والليمون



وخلال خوض تجربتي مع رجيم الخيار واللبن تعلمت ايضاً طريقة تحضير عصير الخيار والليمون. واحتجت لهذا الى خفق هذه هذه المكونات: حبة كبيرة الحجم من الخيار، حبة ليمون، بضعة اغصان من النعناع وكمية كافية من الماء. اضفت الى المشروب مكعبات ثلج وتناولته بين الحين والآخر لأنه يتمتع بخصائص حارقة للدهون.

