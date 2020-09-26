لمقاومة مضاعفات كورونا.. عليك بهذا الفيتامين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية أن مرضى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين "د" في الدم، يكون عدد الحالات الشديدة والوفيات بينهم أقل بكثير من أولئك الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين.



ووفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة (PLOS ONE)، حلل علماء من كلية الطب بجامعة بوسطن كيف تؤثر مستويات فيتامين "د" في الدم على شدة المرض ومعدل الوفيات في (COVID-19).

وأخذ الباحثون عينات دم من 235 مريضًا عندما تم إدخالهم إلى المستشفى وقاموا بقياس مستويات فيتامين "د" لديهم.

بعد ذلك، تمت مراقبة هؤلاء المرضى، وتسجيل الشدة السريرية للعدوى ونتائج المرض، وكذلك الأعراض الشديدة مثل فقدان الوعي وضيق التنفس ونقص الأكسجة.

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كما راقب الباحثون العلامة الالتهابية في الدم مثل بروتين سي التفاعلي وعدد الخلايا الليمفاوية، والخلايا المناعية التي تساعد في مكافحة العدوى.

ثم قارن الباحثون كل هذه المعايير في المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين "د" والمرضى الذين لديهم مستويات كافية منه.

واتضح أنه في المرضى الذين لديهم ما يكفي من فيتامين "د"، يكون خطر النتائج السريرية السلبية وعلى رأسها تطور مضاعفات خطيرة أو الوفاة، أقل بكثير.