شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حساسية القطط وعلامات الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من حساسية القطط والكلاب، قد يكون تحديد سبب الحساسية لديك صعبًا عندما يعيش حيوان في منزلك، ذلك لأن المنازل تحتوي على مسببات الحساسية الأخرى ، مثل عث الغبار ، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة، لذلك من المهم أن تزور الطبيب الحساسية لتأكيد حساسية الحيوانات الأليفة.

وحسب ما ذكره موقع healthline قد يكون من الصعب الاعتراف بأن القطة التي تحبها تسبب مشاكل صحية، ويختار الكثير من الناس تحمل الأعراض بدلاً من التخلص من حيواناتهم الأليفة مما يسبب لهم مشاكل صحية عديدة.

للجينات دور في تطور الحساسية ، مما يعني أنه من المرجح أن تتعرض لها إذا كان لديك أفراد من العائلة يعانون من الحساسية أيضًا، او لديك جهاز المناعة يجعل الأجسام المضادة لمحاربة المواد التي قد تؤذي الجسم، مثل البكتيريا والفيروسات.

في الشخص المصاب بالحساسية ، يخطئ الجهاز المناعي في مسببات الحساسية لشيء ضار ويبدأ في صنع الأجسام المضادة لمكافحته، هذا هو ما يسبب الحساسية أعراض مثل الحكة ، سيلان الأنف ، الطفح الجلدي ، و الربو .

في حالة حساسية القطط ، يمكن أن تأتي مسببات الحساسية من وبر قطتك (الجلد الميت) ، والفراء ، واللعاب ، وحتى بولها، و استنشاق وبر الحيوانات الأليفة أو ملامسة هذه المواد المسببة للحساسية يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي، يمكن حمل جزيئات حساسية الحيوانات الأليفة على الملابس ، وتنتشر في الهواء ، وتستقر في الأثاث والفراش ، وتبقى في البيئة محمولة على جزيئات الغبار.

Advertisements

أعراض حساسية القطط

ليس عليك اقتناء قطة حتى تتعرض لمسببات الحساسية هذا لأنه يمكن أن يسافر على ملابس الناس. قد لا تظهر حساسية القطط لعدة أيام إذا كانت مستويات الحساسية أو مسببات الحساسية لديك منخفضة.

عادة ما تتبع العلامات الشائعة لحساسية القطط بعد وقت قصير من ملامسة وبر القطط أو اللعاب أو البول، حساسية القطط تأتي من لعابها وجلدها. توجد في مستويات أعلى في ذكور القطط ويتم نقلها إلى فراء القطط أثناء الاستمالة، يمكن أن تسبب المواد المسببة للحساسية تورمًا وحكة في الأغشية حول عينيك وأنفك ، مما يؤدي عادةً إلى التهاب العين وانسداد الأنف . قد يصاب بعض الأشخاص بطفح جلدي على وجوههم أو رقبتهم أو الجزء العلوي من الصدر استجابة لمسببات الحساسية.

التعب شائع في حالات الحساسية غير المعالجة ، وكذلك السعال المستمر بسبب التنقيط الأنفي الخلفي. لكن الأعراض مثل الحمى أو القشعريرة أو الغثيان أو القيء يجب اعتبارها مرتبطة بمرض وليس بالحساسية.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه القطط ، ودخلت المواد المسببة للحساسية إلى رئتيك ، فيمكن أن تتحد المواد المسببة للحساسية مع الأجسام المضادة وتسبب الأعراض. ويمكن أن تشمل هذه صعوبة في التنفس ، السعال ، و التنفس يمكن أن تسبب حساسية القطط نوبة ربو حادة ويمكن أن تكون سببًا للربو المزمن.