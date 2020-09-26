شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى علامات سوء صحة القلب عند الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلب هو واحد من أكثر الأعضاء حيوية في الجسم، يمكن لأمراض القلب أن تصيب أي شخص من أي فئة عمرية ، وقد بدأت تصبح شائعة للغاية لدى الشباب أيضًا ، فيما يلي بعض أعراض أمراض القلب وضعف صحة القلب ، حيث لا تزال صحة القلب هي الأكثر تعرضًا للخطر مع خيارات نمط الحياة السيئة والعادات الغذائية التي تزيد الأمر سوءًا حتى في عام 2020 ، تظل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

س: هل الشباب في مأمن من الإصابة بأمراض القلب؟

ج: خلافًا للاعتقاد السائد والأولي ، حتى الشباب يعانون من مشاكل قلبية حادة بسبب المرض.وهذا يزيد من أهمية التعامل بجدية مع أعراض أي نوع من المشاكل الصحية ، بغض النظر عن العمر.

س: لماذا تعد الثلاثينيات فترة التحول في حياه الانسان؟

ج: حتى عندما يكون جسم الإنسان أصغر سنًا ، فإنه يمكن أن يُظهر علامات وأعراضًا معينة تشير إلى حدوث خطأ داخليًا الثلاثينيات هي عصر التحول ، وهو أيضًا الوقت الذي يتوقف فيه الجسم عن إنتاج خلايا جديدة خلال الثلاثينيات من العمر ، قد يواجه الشخص بعض المشكلات الصحية والأعراض التي يجب أن يأخذها على محمل الجد.

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س: ما هي علامات بسوء صحة القلب؟

ج: قد يكون أي نوع من عدم الراحة في صدرك مثل الثقل والألم والقرص وما إلى ذلك علامة على وجود حالة كامنة مثل انسداد الشريان إذا كنت تعاني من ألم في الصدر كثيرًا ، فقد يكون من الأفضل التحدث مع طبيبك ومعرفة ما هو الخطأ.

س: هل هناك علامات خفية على وجود مشاكل بالقلب؟

ج: الغثيان وحرقة المعدة يمكن أن تحدث في بعض الأحيان بسبب الطعام الذي تتناوله ، أو المجهود المفرط ، إذا استمرت هذه المشاكل أو تحدث بشكل متكرر ، فقد تكون علامة على ضعف صحة القلب في سن مبكرة.

س: هل هناك علاقه بين ألم الحلق والفك وأمراض القلب؟

ج: في حين أن آلام الحلق والفك من تلقاء نفسها لا علاقة لها بصحة القلب ، ولكن إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من آلام في الصدر تصل إلى الحلق أو الفك ، فقد يكون ذلك علامة على ضعف صحة القلب.

س: هل يؤدى الشخير أثناء النوم الى الاصابه بمشاكل في القلب؟

ج: الشخير هو أحد أكثر الحالات شيوعًا التي يعاني منها حتى الشباب. قد يكون الشخير بصوت عالٍ بشكل غير عادي علامة على انقطاع النفس أثناء النوم ، مما يضع ضغطًا زائدًا على القلب.