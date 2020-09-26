شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق هتساعدك تنام بشكل صحى ومن غير أرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثير من الناس من الأرق قصير الأمد، يمكن أن يؤدي اضطراب النوم الشائع هذا إلى صعوبة النوم، على الرغم من أن مقدار النوم المطلوب يختلف من شخص لآخر، إلا أن معظم البالغين يحتاجون إلى سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

إذا كانت أنماط نومك تؤثر على نوعية حياتك ، فقد تساعدك العلاجات المنزلية على تخطى هذه المشكلة وحسب ما ذكره موقع healthline فيمكنك التخلص من ذلك من خلال:

1:التأمل اليقظ

يتألف تأمل اليقظة من التنفس البطيء والثابت أثناء الجلوس بهدوء، أنت تلاحظ أنفاسك وجسدك وأفكارك ومشاعرك وأحاسيسك أثناء صعودها وتمررها، للتأمل اليقظ العديد من الفوائد الصحية التي تترافق مع نمط حياة صحي يعزز النوم الجيد. يقال إنه يقلل من التوتر ويحسن التركيز ويعزز المناعة.

2: اليوجا

قد تخفف اليوجا من التوتر وتحسن الأداء البدني وتعزز التركيز الذهني، اختر أسلوبًا يركز أكثر على التأمل المتحرك أو التنفس بدلًا من الحركات الجسدية الصعبة.

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3: التدليك

العلاج بالتدليك يفيد الأشخاص الذين يعانون من الأرق من خلال تحسين نوعية النوم والضعف أثناء النهار، قد يقلل أيضًا من الشعور بالألم والقلق والاكتئاب.

4: المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن طبيعي، يمكن أن تساعد العضلات على الاسترخاء وتخفيف التوتر. يُعتقد أن هذا يشجع على أنماط النوم الصحية.

5: اللافندر

يستخدم اللافندر لتحسين المزاج وتقليل الألم وتعزيز النوم، يُعتقد أن تناوله عن طريق الفم يكون أكثر فعالية.