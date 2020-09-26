ما هي فوائد دواء سلفستر 1 واضراره

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد دواء سلفستر 1 واضراره والان مع التفاصيل الكاملة

محتويات

ماهو سيلفستر 1

فوائد سيلفستر 1

موانع استعمال دواء سلفستر

اضرار دواء سلفستر 1

الخلاصة

المصادر

أخبرتني صديقتي أنها قد بدأت حمية غذائية من أجل إنقاص وزنها، وفي أثناء ذلك نصحها الكثيرون بدواء سلفستر 1 (Sylvester)، ولكنها خائفة من أن يكون له آثار جانبية خطرة. فهل هو كذلك بالفعل؟ وهل له فاعلية حقًا في إنقاص الوزن؟

ماهو سيلفستر 1

دواء سلفستر 1 ( sylvester 1) هو دواء يتكون من مكونات طبيعية؛ إذ تحتوي كبسولات سلفستر 1 على ثلاث مواد فعالة رئيسية، هم:

جارسينيا كامبوجيا (Garcinia cambogia)

تحتوي جارسينيا كامبوجيا على مادة الهيدروكسي سيترك أسيد (hydroxycitric acid) التي تُوقف إنزيم سيترات ليز (citrate lyse) المستخدَم في إنتاج الدهون، إضافة إلى أنها ترفع مستوى السيروتونين في المخ؛ فتؤدي إلى الإحساس بالشبع وتُقلل من الشعور بالجوع.

كروميوم بيكولينات (chromium picolinate)

كروميوم بيكولينات من المعادن المهمة التي يحتاجها الجسم ولكن بكميات صغيرة، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن الكروميوم يُحسن من استجابة الخلايا للأنسولين، وهو ما يساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.

وقد وجد أيضًا أنه يقلل جزئيًّا من تأثير الأنسولين في الخلايا الدهنية، وبالتالي يسهم في إنقاص الوزن.

جيمينيما سلفستر (Gymnema sylvestre)

تعد مادة جيمينيما سلفستر هي المادة المميزة لدواء سيلفستر1 إذ تُقلل مادة جيمينيما من امتصاص السكر من الأمعاء، بالإضافة إلى أنها قد تزيد من كمية الأنسولين التي ينتجها البنكرياس.

كما تؤثر في طعم السكر داخل الفم وتقلل من حلاوته، وبذلك تُقلل الرغبة في تناول السكريات.

فوائد سيلفستر 1

نتيجة لتعدد المواد الفعالة التي يحتويها دواء سلفستر 1، تظهر له العديد من الفوائد؛ منها أنه:

يٌقلل إنتاج الدهون في الجسم، ويزيد الإحساس بالشبع فيقلل الشعور بالجوع.

يُقلل من امتصاص السكر من الأمعاء.

يُحسن من تأثير الأنسولين في الخلايا، وبذلك قد يسهم في تقليل مستوى السكر بالدم والتحكم فيه.

يقلل الرغبة في تناول السكريات؛ إذ يُفقِد مستقبلات التذوق في اللسان الإحساس بحلاوة الأطعمة.

قد يسهم في تقليل الكوليستيرول الضار والدهون الثلاثية من الجسم.

سلفستر 1 للتخسيس

من الشائع استخدام دواء سلفستر 1 للتخسيس ولكن ما الذي يميزه عن غيره من الأدوية؟

من العناصر المميزة في دواء سلفستر هي مادة جيمينيما سلفستر التي أظهرت بعض الأبحاث تأثيرها الفعال في إنقاص الوزن؛ إذ أوضحت الأبحاث أن تناولها أسهم في إنقاص من 5 إلى 6 بالمئة من وزن الجسم، مع اتباع حمية غذائية وتناول طعام أقل.

بالإضافة إلى مادتي جارسينيا كامبوجيا وكروميوم بيكولينات اللتين يسهمان أيضًا في إنقاص الوزن.

سيلفستر 1 وتكيس المبايض

يعاني مرضى تكيس المبايض عدم انتظام في الدورة الشهرية مع مقاومة الخلايا لتأثير الأنسولين فيها، فيأتي سيلفستر 1 ويقلل من مستوى السكر في الدم ويزيد من تأثير الأنسولين في الخلايا.

وقد أظهرت حديثًا أحد الأبحاث على الحيوانات تأثير مادة جيمينيما سلفستر في انتظام الدورة الشهرية في حالة تكيس المبايض.

ولكن استعمال المواد الفعالة التي يحتويها دواء سيلفستر1 في حالة تكيس المبايض ما زالت مجالًا للبحث، ولا توجد دلائل علمية مؤكدة على استخدامه في تلك الحالة إلى الآن.

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موانع استعمال دواء سلفستر

فرط الحساسية من المادة الفعالة أو من أحد مكونات الدواء.

الأشخاص الذين يعانون مرض السكر ويتناولون أدوية السكر أو يأخذون حقن الأنسولين؛ لأن دواء سلفستر قد يؤدي إلى تقليل مستوى السكر في الدم، وهو ما قد يصل إلى هبوط مستوى السكر في الدم.

سيلفستر 1 والحمل

يجب تجنب دواء سيلفستر 1 تمامًا في أثناء الحمل؛ لعدم وجود دراسات كافية حول تأثيره في هذه الفترة.

سليفستر 1 والرضاعة

قد يفرز الدواء مع لبن الأم، الأمر الذي قد يسبب ضررًا للرضيع؛ لذلك يجب تجنبه في أثناء الرضاعة.

اضرار دواء سلفستر 1

لا توجد أضرار خطيرة من استعمال دواء سلفستر 1، ولكن قد تظهر بعض الآثار الجانبية عند استعماله، منها:

الإحساس بالصداع.

الدوخة والدوار.

القيء والغثيان.

وفي حالة ظهور أعراض فرط الحساسية، مثل: الاحمرار الشديد للجلد والشعور بالحكة، وتورم الوجه واللسان، مع وجود صعوبة في التنفس، يجب التوقف عن تناول الدواء مباشرة والتوجه إلى أقرب مستشفى.

وعند ظهور أي عرض جانبي آخر يجب إخبار الصيدلي أو الطبيب.

الخلاصة

يتكون دواء سلفستر 1 من مواد فعالة طبيعية، قد يكون لها تأثير في إنقاص الوزن مع اتباع نظام غذائي متوازن.

ينبغي على مرضى السكري أخذ الحذر عند استخدامه، كما يجب تجنبه في أثناء الحمل أو الرضاعة.

لا توجد للدواء أضرار خطيرة، ولكن قد تظهر له بعض الآثار الجانبية التي ذكرناها سابقًا.

تنبيه: هذا المقال للتعريف عن الدواء وليس وصفة طبية؛ لذا لا تتناوله دون استشارة الطبيب.

المصادر

GYMNEMA

6 Impressive Health Benefits of Gymnema Sylvestre

Garcinia Cambogia: Safe for Weight Loss?

The Health Benefits of Gymnema Sylvestre

Regulation of Estrous cycle using Combination of Gymnema sylvestre and Pergularia daemia in Estradiol Valerate induced PCOS rats

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