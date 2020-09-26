شكرا لقرائتكم مصادر للبروتين بدلًا من اللحوم بألوانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستخدم الجسم البروتين لبناء العضلات والأعضاء، وتوصيل الأكسجين إلى جميع خلاياه والحفاظ على عمل جهاز المناعة. وبحسب ما نشره موقع WebMD، يجب أن يحصل الجسم في المتوسط على 10% على الأقل من سعراته الحرارية اليومية من البروتين، بما يعني حوالي 56 غراما للرجل (على أساس 2000 سعر حراري في اليوم) و46 غراما للمرأة (1800 سعر حراري في اليوم). تعد اللحوم أشهر المصادر الجيدة للبروتين، ولكن لا يجب المبالغة في تناولها، خاصةً الدهنية، لأن الإفراط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

مصادر بديلة للبروتين

يمكن الحصول على البروتين من الأطعمة الأخرى مثل منتجات الألبان كالزبادي أو البيض أو الفاصوليا أو الخضراوات. كما يمكن تناول فول الصويا أو العدس أو البروكلي أو البازلاء، بالإضافة إلى الخرشوف وحبوب الذرة.

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الحبوب والبقوليات

بديل شهي بقوام اللحم

وفي هذا السياق، يورد موقع WebMd وصفات شهية لطرق طهي بعض الخيارات البديلة مثل العدس، حيث إن نصف كوب من العدس المطبوخ يحتوي على 9 غرامات من البروتين. ويشير الموقع أنه يمكن طهي مقدار نصف كوب عدس مع البصل المكرمل والفطر البري للحصول على وجبة مغذية ومفيدة ولها قوام يشبه اللحم بدون آثار سلبية على الصحة.

وجبة نباتية حارة

ولمن يرغب في التغيير مع الاحتفاظ بميزة الحصول على وجبة مفيدة غنية بالبروتين، ينصح الخبراء بتناول البازلاء، حيث تقدم حوالي 5 غرامات من البروتين لكل كوب. يمكن قلي البازلاء مع بعض التمر والبصل والفلفل الحار للحصول على وليمة نباتية حارة غنية بالبروتين.

3.5 غرام بروتين بسهولة

ولعل من بين أسهل الطرق للحصول على وجبة غنية بالبروتين، أن يتم غلي خرشوف ورشه بالقليل من الملح والزبدة أو زيت الزيتون. تحتوي كل قطعة خرشوف على حوالي 3.5 غرام من البروتين.