شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الحرب على آبل من Spotify و Epic Games و Match Group بسبب سياسات متجرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مطورو تطبيقات وألعاب شركات Spotify وEpic Games وMatch Group معًا وأنشأوا مؤسسة غير ربحية تسمى Coalition for App Fairness أو تحالف من أجل عدالة التطبيقات يوم أمس الخميس وفقا لبزنس انسايدر.

يهدف التحالف إلى مواجهة آبل فيما يتعق بسياسات متجرها App Store، والتي تقول عنها هذه الشركات الأعضاء أنها مناهضة للمنافسة.

كانت شركة أبل في حالة حرب متصاعدة مع العديد من المطورين بشأن العمولة التي تحصل عليها من عمليات الشراء داخل التطبيق.

coalition for app fairness - Apple

وتصاعدت حرب آبل مع المطورين اكثر مع هذا التوحد خاصة أن البرامج والألعاب الأشهر للشركات الثلاثة المنتجة هي Spotify وFortnite وTinder ويستخدمها الكثيرين وأصبحت الشركات الآن لمواجهة سياسات آبل.

ويتهم التحالف شركة آبل بسحق المنافسة وخنق الابتكار بسياسات متجر التطبيقات الخاصة بها لا سيما سياستها المتمثلة في أخذ عمولة تتراوح بين 15٪ و30٪ على المدفوعات داخل التطبيق والاشتراكات الرقمية.

ويقول هذا التحالف على موقعه على الانترنت «تقلل ضريبة التطبيق التي تفرضها ابل بشكل كبير من القوة الشرائية للمستهلكين وتخنق إيرادات المطورين. وهذا غير عادل بشكل خاص عندما تُفرض هذه الضريبة على التطبيقات التي تتنافس مباشرة مع التطبيقات المماثلة التي تبيعها ابل وهذا يضع الشركات في وضع تنافسي واضح، وبالتالي يرفع الأسعار على المستهلكين»

ويقول التحالف أيضًا أن شركة ابل تحد المنافسة على نطاق أوسع وتسرق الأفكار من المنافسين بينما تحد من حرية المستهلك من خلال فرض ضوابط صارمة على نظامها لمتجر التطبيقات.

واكمل «يجب ألا تساء استخدام المنصات التي تشغل متاجر التطبيقات هذه السيطرة التي تتمتع بها ويجب أن تلتزم بالإشراف لضمان أن سلوكياتها تعزز السوق التنافسة وتزود المستهلكين بخيار عادل».

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وقد بدأت المشاكل منذ مدة مع آبل حيث سبقها وأن قدمت Spotify شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي في 2019، قائلة أنه نظرًا لأن شركة ابل أطلقت خدمة بث الموسيقى الخاصة بها Apple Music، فقد سمح لها ذلك بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع أثناء دخول السوق. وأدت هذه الشكوى إلى قيام المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق لمكافحة الاحتكار في هذه الممارسة في يونيو.

بينما دخلت Epic Games في نزاع قانوني مع شركة ابل خلال الشهر الماضي بعد أن ألغت نظام الدفع الخاص بشركة ابل داخل لعبة «Fortnite» التي تحظى بشعبية كبيرة ليتم طردها من متجر التطبيقات.

وأصدرت ماتش جروب بيانًا في يونيو ينتقد الضريبة. ورفضت شكاوى من Spotify وEpic Games سابقا من آبل بقولها إنهم يريدون جني الفوائد من متجرها دون المساهمة ماليًا.