شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح صينى لكورونا يظهر نتائج واعدة فى اختبار على صحة الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون إن لقاحًا تجريبيًا لفيروس كورونا طورته شركة كلوفر الصينية للأدوية الحيوية يبدو آمنًا وقادرًا على إثارة استجابات مناعية في الاختبارات على الحيوانات، وتأتي نتيجة الدراسة التي أجريت على القرود بعد أشهر من بدء Clover تجربة بشرية في مراحلها المبكرة في أستراليا في يونيو ، حيث يتسابق صانعو الأدوية العالميون لتطوير لقاح آمن وفعال يمكن أن يحمي الناس من جائحة COVID-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من مليون شخص.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يستخدم لقاح كلوفر ، الذي تم تمويله جزئيًا من قبل تحالف عالمي لأبحاث اللقاحات، مواد مساعدة ، مكونات يمكن أن تعزز الاستجابات المناعية ، من شركة GlaxoSmithKline البريطانية و Dynavax Technologies ومقرها الولايات المتحدة.

قال باحثون في كلوفر ومعاهد صينية أخرى في ورقة بحثية إن جرعتين من المرشح مع مستويات الأجسام المضادة المستحثة من GSK في القرود أعلى من تلك التي شوهدت في دماء المرضى الذين يتعافون من كورونا.

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وقالوا إن مستويات الأجسام المضادة الناتجة عن جرعتين من اللقاح مع مادة Dynavax المساعدة كانت مماثلة لتلك التي لوحظت في مصل مرضى النقاهة، يمكن أن تقلل المواد المساعدة من كمية المستضد ، المادة التي تثير الاستجابات المناعية ، المطلوبة في كل جرعة لقاح ، مما يسمح للمصنعين بصنع المزيد من الجرعات.

لم يتسبب المرشح ، المسمى S-Trimmer ، في تأثير تعزيز المرض عند اختباره على القرود ، وهو سيناريو تؤدي فيه المناعة الناتجة عن اللقاح إلى تفاقم المرض بدلاً من منع الأشخاص من الإصابة بالمرض ، وهو ما يخشى الخبراء أنه قد يحدث للقاحات فيروس كورونا.

وقالت الدراسة إن الحيوانات التي تم تلقيحها بدت محمية من فقدان الوزن والحمى وتلف الأعضاء عندما تم تحديها بالفيروس بعد التلقيح.

لم يثبت حتى الآن أن أي لقاح مرشح فعال وآمن لحماية البشر من فيروس كورونا ، لكن تسعة مرشحين على الأقل هم في المرحلة النهائية من التجارب السريرية لاختبار فعاليتهم وسلامتهم.