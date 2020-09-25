شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم نصيحة مهمة للتقليل من الرغبة في تناول المشروبات الغازية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم أستاذ الأمراض الباطنية الدكتور عبد الله العنزي نصيحة مهمة للتخلص من الشعور بالرغبة في تناول المشروبات الغازية.
وقال “العنزي” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: لمحبّي المشروبات الغازية غالبا عندما تشعر برغبة في تناول مشروب غازي فإن ذلك يدل أنك تشعر بالعطش وهذه رسالة الجسم لك لأنك عودتّه على المشروبات الغازية.
وأضاف أنه عندما ينتابك ذلك الشعور بالعطش والرغبة في تناول مشروب غازي اشرب كوباً أو كوبين من الماء وسيخف أو يختفي ذلك الشعور.
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