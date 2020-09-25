شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم نصيحة مهمة للتقليل من الرغبة في تناول المشروبات الغازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم أستاذ الأمراض الباطنية الدكتور عبد الله العنزي نصيحة مهمة للتخلص من الشعور بالرغبة في تناول المشروبات الغازية.

وقال “العنزي” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: لمحبّي المشروبات الغازية غالبا عندما تشعر برغبة في تناول مشروب غازي فإن ذلك يدل أنك تشعر بالعطش وهذه رسالة الجسم لك لأنك عودتّه على المشروبات الغازية.

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وأضاف أنه عندما ينتابك ذلك الشعور بالعطش والرغبة في تناول مشروب غازي اشرب كوباً أو كوبين من الماء وسيخف أو يختفي ذلك الشعور.