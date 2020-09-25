"الصحة العالمية" تحذر أوروبا: أوقفوا قطار كورونا قبل موسم الإنفلونزا

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعدد المصابين بالمستشفيات في أوروبا في ازدياد، مضيفا أنه ينبغي للسلطات وقف انتشار الفيروس قبل قدوم موسم الإنفلونزا.



وقال مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي "أمام أوروبا الكثير من العمل حتى يستقر الوضع ويصبح الانتشار تحت السيطرة".

وأضاف قائلا "إجمالا نرى زيادة مقلقة (في معدلات) المرض داخل هذه المنطقة الواسعة للغاية".

وحذر من أن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين على مستوى العالم قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.





وقال مايك رايان: "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات الفيروس بعد 9 أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة بأنحاء العالم.

وقالت المسؤولة الفنية بالمنظمة بشأن كوفيد-19 ماريا فان كيرخوف "نحن في نهاية سبتمبر/ أيلول ولم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا في أوروبا لذلك ما يقلقنا هو احتمال مضي هذه المسارات في الاتجاه الخطأ".

وأوضحت أن دخول المستشفيات مبكرا واستخدام ديكساميثازون الستيرويد ينقذ الأرواح، مضيفة "نرغب في تجنب أي إغلاقات عامة كما كان يحدث في البداية".

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وقالت فرنسا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز النصف مليون بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة، الجمعة، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجلته الخميس وبلغ 16096.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات الآن وصل إلى 513034.

وزاد عدد الوفيات اليومية بسبب المرض بواقع 150 أي أعلى بثلاثة أمثال من مستوى الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات 31661.

وفي إسبانيا، أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 12272 حالة، الجمعة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 716481.





وسجلت إسبانيا 114 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 31232 حالة.

واقترب عدد الوفيات اليومية حاليا من أعلى مستوياته منذ مطلع مايو/ أيار لكنه لا يزال منخفضا كثيرا عن الرقم القياسي المسجل بنحو 900 في أواخر مارس/ آذار.

وسجلت بريطانيا 6874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وهو رقم قياسي جديد، ارتفاعا من 6634 حالة الخميس، وفقا لبيانات نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت.

كما سجلت اليوم 34 حالة وفاة خلال 28 يوما من ثبوت إيجابية فحص مرض كوفيد-19، لكن البيانات استبعدت الوفيات في اسكتلندا لأسباب تقنية.