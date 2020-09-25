شكرا لقرائتكم خبر عن باركنسون ليس مرضا واحدا .. اعرف آراء العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دراسة بحثية أجراها علماء من قسم الطب السريري في جامعة آرهوس ومستشفى الجامعة في الدنمارك أن مرض باركنسون ليس مرضا واحدا، بل مرضين، حيث يمكن تقسيم مرض باركنسون إلى نوعين مختلفين يبدآن في أماكن مختلفة من الجسم بالنسبة للبعض ، يبدأ مرض التنكس العصبي في الأمعاء وينتشر إلى الدماغ في حالات أخرى ، يبدأ المرض في الدماغ وينتشر إلى الأمعاء والأعضاء الأخرى.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience على الرغم من أن الاسم قد يوحي بخلاف ذلك ، فإن مرض باركنسون ليس مرضًا واحدًا بل مرضين ، يبدأن إما في الدماغ أو في الأمعاء وهو ما يفسر سبب وصف مرضى باركنسون أعراضًا متباينة على نطاق واسع ، ويشير إلى الطب الشخصي باعتباره الطريق إلى الأمام للأشخاص المصابين بمرض باركنسون، ونشرت نتيجة الدراسة في مجلة علم الأعصاب Brain.

وقال الباحثين في الدراسة أنه بمساعدة تقنيات المسح المتقدمة ، أظهروا أن مرض باركنسون يمكن تقسيمه إلى نوعين مختلفين ، يبدءان في أماكن مختلفة من الجسم بالنسبة لبعض المرضى ، يبدأ المرض في الأمعاء وينتشر من هناك إلى الدماغ من خلال الوصلات العصبية بالنسبة للآخرين ، يبدأ المرض في الدماغ وينتشر إلى الأمعاء والأعضاء الأخرى مثل القلب

ويشير أيضًا إلى أن هذا الاكتشاف قد يكون مهمًا جدًا لعلاج مرض باركنسون في المستقبل ، حيث يجب أن يعتمد هذا على نمط المرض لدى المريض.

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يتميز مرض باركنسون بالتدهور البطيء للدماغ بسبب تراكم ألفا سينوكلين ، وهو بروتين يضر بالخلايا العصبية هذا يؤدي إلى الحركات البطيئة والصلبة التي يربطها كثير من الناس بالمرض.

في الدراسة ، استخدم الباحثون تقنيات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي لفحص الأشخاص المصابين بمرض باركنسون يتم أيضًا تضمين الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم بعد ولكن لديهم مخاطر عالية للإصابة بالمرض في الدراسة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمتلازمة سلوك نوم حركة العين السريعة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمرض باركنسون.

وأظهرت الدراسة أن بعض المرضى أصيبوا بأضرار في نظام الدوبامين في المخ قبل حدوث تلف في الأمعاء والقلب في مرضى آخرين ، كشفت الفحوصات عن تلف في الجهاز العصبي للأمعاء والقلب قبل ظهور الضرر في نظام الدوبامين في الدماغ.

يشير الباحثون إلى نوعي مرض باركنسون على أنهما الجسم أولاً والدماغ أولاً في حالة الجسد أولاً ،قد يكون من المثير للاهتمام بشكل خاص دراسة تكوين البكتيريا في الأمعاء المعروفة باسم الجراثيم.

حيث ثبت منذ فترة طويلة أن مرضى باركنسون لديهم ميكروبيوم في الأمعاء مختلف عن الأشخاص الأصحاء، دون فهم سبب ذلك، الآن بعد أن تمكن الباحثين من تحديد نوعي مرض باركنسون ، يمكن فحص عوامل الخطر والعوامل الجينية المحتملة التي قد تكون مختلفة بالنسبة لكلا النوعين والخطوة التالية هي فحص ما إذا كان مرض باركنسون الأول للجسم يمكن علاجه عن طريق علاج الأمعاء بزرع البراز أو بطرق أخرى تؤثر على الميكروبيوم .