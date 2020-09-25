شكرا لقرائتكم خبر عن التلامس الجلدى مع الوالدين يساعد الأطفال حديثى الولادة فى التغلب على الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن حمل مولود جديد بالقرب من جلدك أثناء تلقيه حقنة يساعد في تقليل الشعور بالألم، حيث قام باحثون من جامعة لندن وجامعة يورك بكندا بقياس الاستجابة للألم في أدمغة 27 رضيعًا من حديثي الولادة إلى عمر 96 يومًا باستخدام أقطاب كهربائية على رؤوسهم.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، تم إجراء فحص دم للرضع ضروري طبيًا بينما حملهم الوالدان بالقرب من صدورهم بملابس وبدون ملابس، وجد الفريق أنه كان هناك نشاط أكبر في أدمغة الأطفال حديثي الولادة كرد فعل على الألم عندما كان أحد الوالدين يمسكهم من خلال الملابس ، أكثر من دون ملابس.

قالت الدكتورة جوديث ميك ، المؤلفة المشاركة من مستشفيات جامعة كوليدج لندن حيث أجريت الاختبارات ، إن النتائج تثبت شيئًا يعرفه الآباء منذ سنوات، بالنسبة للدراسة كان الأطفال إما ممسوكين من جلد أمهم ، أو ممسوكين من قبل أمهم بالملابس أو مستلقين في سرير أو حاضنة أثناء التقميط.

قال كبير الباحثين المشترك ، الدكتور لورنزو فابريزي من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، إن معالجة الدماغ ذات المستوى الأعلى استجابةً للألم تضاءلت عند الالتصاق بالجلد.

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قال فابريزي: "يستخدم دماغ الطفل أيضًا مسارًا مختلفًا لمعالجة استجابته للألم" ، مضيفًا أنه لا يمكنهم تأكيد ما إذا كان الطفل يشعر بالفعل بألم أقل ، لكن الدراسة تعزز أهمية اللمس بين الوالدين والرضع.

كانت استجابة الدماغ الأولية للألم هي نفسها بغض النظر عن كيفية حمل الطفل ، ولكن مع مرور الوقت تبدل ذلك عن طريق ملامسة الجلد للجلد، قالت المؤلفة الرئيسية المشتركة ، البروفيسور ريبيكا بيلاي ريدل من جامعة يورك ، كندا ، إن هذه الاستجابة المتأخرة تشير إلى أن اللمسة الأبوية تؤثر على مستوى أعلى من المعالجة.

قد يكون الألم هو نفسه ، لكن الطريقة التي يتعامل بها دماغ الطفل ويتفاعل مع هذا الألم تعتمد على اتصاله بأحد الوالدين، والنتائج تدعم فكرة أن حمل طفل حديث الولادة على جلدك أمر مهم لنموهم.

كان رد فعل أدمغة الأطفال الذين بقوا في المهد أو الحاضنة أقل حدة تجاه الألم من أولئك الذين كانوا يرتدون الملابس ، لكن الباحثين يقولون إن ذلك قد يكون بسبب عدم تمزيق الأطفال من خلال حملهم قبل الإجراء.

وجدت دراسات أخرى أن التلامس الجلدي مع أحد الوالدين يؤثر على سلوك الطفل ، وقد يقلل من شدة تفاعله مع الألم، ومع ذلك ، فهذه هي الدراسة الأولى التي تبحث في استجابة الدماغ الفعلية للألم.

في الدراسة الحالية ، لم تضعف استجابات دماغ الأطفال في مجموعة الجلد إلى الجلد فحسب ، بل اتبعت أيضًا مسارًا عصبيًا مختلفًا، قالت الكاتبة الأولى ، الدكتورة لورا جونز من جامعة كاليفورنيا ، إن أدمغة الأطفال حديثي الولادة تتمتع بدرجة عالية من اللدونة - خاصةً عندما يولدون قبل الأوان، وقال جونز إن تطورهم يعتمد بشكل كبير على التفاعلات مع والديهم.