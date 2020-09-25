شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نحتاج إلى أكثر من جرعة عند تناول بعض اللقاحات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساعد اللقاحات في تطوير مناعة الجسم عن طريق محاكاة الفيروس الذى يسبب المرض، وبعض اللقاحات تتطلب أكثر من جرعة للقيام بدورها في الوقاية من المرض على أفضل وجه وحتى ينتج جهاز المناعة الخلايا الليمفاوية التائية التي تقتل الفيروس والأجسام المضادة التي تمنع الإصابة مرة ثانية، في هذا التقرير نتعرف على السبب الذي يجعلنا نحتاج لأكثر من جرعة عند تناول بعض اللقاحات.

أسباب تجعل بعض اللقاحات تتطلب أكثر من جرعة واحدة

ووفقا لمركز الوقاية من الأمراض الأمريكي"CDC"، هناك أربعة أسباب تجعل الأشخاص- الذين يتلقون لقاحًا لأول مرة يحتاجون إلى أكثر من جرعة واحدة:

-بالنسبة لبعض اللقاحات (اللقاحات التي تستخدم الفيروسات المعطلة بشكل أساسي)، فإن الجرعة الأولى لا توفر أكبر قدر ممكن من المناعة لذلك ، هناك حاجة إلى أكثر من جرعة واحدة لبناء مناعة كاملة اللقاح الذي يقي من بكتيريا Hib ، التي تسبب التهاب السحايا، هو مثال جيد على ذلك.

Advertisements

بالنسبة لبعض اللقاحات، بعد فترة ، تبدأ المناعة في التلاشي عند هذه النقطة ، هناك حاجة إلى جرعة "معززة" لإعادة مستويات المناعة مرة أخرى. تحدث هذه الجرعة المنشطة عادة بعد عدة سنوات من إعطاء جرعات اللقاح الأولية.

على سبيل المثال ، في حالة لقاح DTaP ، الذي يقي من الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي ، فإن السلسلة الأولية المكونة من أربع جرعات يتلقاها الأطفال كجزء من تطعيمات الرضع تساعد في بناء المناعة لكن هناك حاجة لجرعة معززة من 4 سنوات إلى 6 سنوات ىهناك حاجة إلى تعزيز آخر ضد هذه الأمراض في سن 11 أو 12 عامًا واللقاح المعزز للأطفال الأكبر سنًا - والمراهقين والبالغين أيضًا - يسمى Tdap.

-بالنسبة لبعض اللقاحات (اللقاحات الحية في المقام الأول) ، أظهرت الدراسات أن هناك حاجة إلى أكثر من جرعة واحدة لكل شخص لتطوير أفضل استجابة مناعية. على سبيل المثال ، بعد جرعة واحدة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، قد لا يطور بعض الأشخاص ما يكفي من الأجسام المضادة لمحاربة العدوى تساعد الجرعة الثانية في التأكد من حماية الجميع تقريبًا.

في حالة لقاحات الإنفلونزا، يحتاج البالغون والأطفال (6 أشهر وما فوق) إلى جرعة كل عام. يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 8 سنوات الذين لم يتلقوا لقاح الإنفلونزا مطلقًا في الماضي أو حصلوا على جرعة واحدة فقط في السنوات الماضية إلى جرعتين في السنة الأولى التي تم تطعيمهم فيها.

بعد ذلك ، هناك حاجة إلى لقاح الإنفلونزا السنوي لأن فيروسات الإنفلونزا المسببة للمرض قد تختلف من موسم لآخر تُصنع لقاحات الإنفلونزا كل عام للحماية من الفيروسات التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون الأكثر شيوعًا كما أن المناعة التي يحصل عليها الطفل من لقاح الإنفلونزا تزول بمرور الوقت يساعد الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام في حماية الطفل ، حتى لو لم تتغير فيروسات اللقاح من موسم إلى آخر.