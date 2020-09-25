شكرا لقرائتكم خبر عن الجسيمات المحملة بكورونا تدور حول المصعد نصف ساعة بعد سعال شخص مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن جزيئات الفيروس التاجي المصابة من السعال يمكن أن تدور داخل المصعد لمدة تصل إلى نصف ساعة إذا ظلت الأبواب مغلقة، حيث قام خبراء من جامعة أمستردام بتقليد سلسلة من السعال داخل مصعد المستشفى لتحديد المدة التي استمرت فيها في ظل ظروف مختلفة.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، عندما يتم إغلاق أبواب المصعد ، يمكن أن تستمر القطرة المصابة لمدة تصل إلى نصف ساعة، ولكن عند الفتح دائمًا ، تختفي القطرات في غضون أربع دقائق.

في ظل عمليات الرفع العادية مع فتح الأبواب وإغلاقها بانتظام ، يمكن أن تستمر القطرات المصابة الناتجة عن السعال أو التحدث بصوت عالٍ لمدة عشر دقائق تقريبًا.

يقول الفريق إن ارتداء قناع أثناء وجود المصعد يخفف من بعض المشكلة والتهوية المناسبة في جميع الأوقات ، وليس فقط عندما يتحرك المصعد أمر حيوي أيضًا، أوضح الفريق أن الهباء الجوي ، الذي يحتوي على جزيئات تنفسية صغيرة ، يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه وسيلة مهمة محتملة لنقل فيروس كورونا.

لإعادة تكوين حجم وشكل الهباء الجوي الناتج عن السعال ، ابتكر الباحثون الرئيسيون دانيال بون وزملاؤه فوهة رذاذ، ثم قاموا برش القطرات المحاكاة في مصعد واستخدموا الليزر لإضاءة الجسيمات - حتى يمكن عدها وتتبعها بمرور الوقت.

أجريت التجارب في كبائن المصعد أثناء التشغيل العادي ، مما يعني أن الباب مفتوح حوالي 10-20 في المائة من الوقت، ويقول بون: "اكتشفنا أنه خلال مثل هذه العملية العادية ، يستغرق الأمر من 12 إلى 18 دقيقة قبل أن يتناقص عدد جزيئات الهباء الجوي بمعامل مائة، عندما تكون أبواب المصعد مفتوحة بشكل دائم ، تقل هذه المدة من 2 إلى 4 دقائق."

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وأوضح الفريق أن المخاط المصاب بالكورونا وهو خليط من اللعاب والمخاط يسعل - من المرضى في المستشفى ولكن المصابين بأمراض خفيفة يمكن أن يحملوا ما بين عشرة آلاف ومليار نسخة من الفيروس لكل مليلتر.

قد ينتج عن التحدث بصوت عالٍ ما يصل إلى بضع مئات الآلاف من القطرات في الدقيقة ، في حين أن السعال الفردي يمكن أن ينتج بالفعل بضعة ملايين من القطرات.

إذا سعل شخص مصاب بـ Covid-19 في جهاز رفع ، يمكن أن تبقى القطرات لمدة تصل إلى نصف ساعة بعد مغادرته، يمكن لأي شخص قادم إلى المصعد قبل أن تتبخر القطرات أن يصاب بالفيروس - حتى بعد مغادرة المصاب، ويختلف مقدار الوقت الذي تستغرقه القطرات الأخيرة اعتمادًا على مدة فتح الأبواب.

فإذا كنت تتنفس الهواء داخل المصعد بعد أن يتحدث الشخص المصاب أو يسعل - فأنت تستوعب ما يصل إلى آلاف جزيئات Covid-19 في الدقيقة، كما استخدمت الدراسات السابقة ضوء الليزر لتتبع انتشار قطرات البصاق أثناء حديث الناس ووجدوا أن بإمكانهم الرش في الهواء وربما نشر الفيروس، كلما زاد المتحدث من حجم حديثه ، تزداد أيضًا كمية البصاق التي يتم رشها أو القطرات الناتجة.

ووجدت هذه الدراسة الجديدة أنه خلال العمليات العادية ، يمكن أن يبقى البصاق المصاب لمدة تصل إلى عشر دقائق بعد سعال الشخص المصاب وغادره.

يوصي الباحثون بترك أبواب المصعد مفتوحة لفترة أطول كلما أمكن ذلك ، وتجنب التحدث والسعال في المصاعد أو ارتداء قناع الوجه المناسب، كما أشاروا إلى أهمية تحسين التهوية وزيادة سعة التهوية الميكانيكية.