شكرا لقرائتكم خبر عن يؤثر على القلب والمخ.. استشاري يحذر من انخفاض نسبة السكر بالدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني ، مرضى السكري بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند معالجة داء السكري بـ”الأنسولين”.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” أنه على الرغم من أهمية ضبط السكر بالدم إلا أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة عند معالجة داء السكري بـ”الأنسولين” وذلك لتفادي انخفاض السكري الشديد والذي له أضرار على المخ والقلب.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن داء السكري ينقسم إلى نوعين النوع الأول الذي يحتاج لضبطه إلى حقن الأنسولين أما النوع الثاني فيتم علاجه بالأقراص.