أحدث مخاطر كورونا… ورم في الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

توصل فريق من العلماء إلى أن فيروس كورونا المستجد قادر على التسبب في ورم في المخ وتسريع تطور الورم، حيث يدخل إلى الدماغ ويرتبط بخلايا الأنسجة العصبية المشاركة في تطور السرطان.

وأعلن فريق من أطباء جامعة Bezmalem Vakif، بأن جزءا من الفيروس يرتبط بالخلايا الدبقية والخلايا العصبية للنسيج العصبي، لتحيط هذه الخلايا بالخلايا العصبية، مما يوفر ظروفا لتوليد النبضات العصبية ونقلها، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ويسمح بروتين “S” للفيروس التاجي بالالتزام بمستقبل الخلية المضيفة أثناء دخوله الخلية، وغالبا ما يطلق عليه اسم “المفتاح”، والذي يتم إدخاله في قفل موجود على سطح الخلية، حيث يكون القفل عبارة عن إنزيم يسمى ACE2.

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ويوجد هذا الإنزيم في معظم أنسجة الجسم، بما في ذلك الخلايا العصبية للدماغ، وكذلك في الخلايا المساعدة لنسيج خاص، والتي تشكل نحو 40% من حجم الجهاز العصبي المركزي.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الفيروسات المختلفة تساهم في ظهور الأورام الخبيثة، ومن الأمثلة على ذلك فيروسات الورم الحليمي البشري التي تسبب سرطان عنق الرحم، وفيروسات التهاب الكبد B و C.

علاوة على ذلك، فإن عواقب الاتصال بين الفيروس والجسم يتم ملاحظتها في بعض الأحيان بعد سنوات وحتى عقود من الإصابة، بحسب ما نشره موقع “إزفيستيا” الروسي.