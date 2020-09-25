شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات كورونا لا تنتهى.. دراسة تؤكد ظهور علامات تلف بالقلب بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد باحثون في الولايات المتحدة أن Covid-19 يمكن أن يترك بعض المرضى يعانون من علامات التهاب وإصابة في القلب بعد أشهر من إصابتهم بالفيروس، حتى في الحالات غير الشديدة، يمكن أن تساعد النتائج في تفسير أعراض مرضى كورونا المتعافين، والذين يعاني بعضهم من مشاكل مثل ضيق التنفس وألم الصدر وخفقان القلب وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

قال تشارلز موري ، مدير الجامعة: "إننا نموت أساسًا بخلايا عضلة القلب التي نولد بها ، لذا فإن أي شيء يؤدي إلى موت عضلة القلب يمكن أن يضر بشكل لا رجعة فيه بالقدرة الميكانيكية والوظيفة الكهربائية للقلب".

ووفقًا للدراسة ، فإن التهاب القلب يمكن أن يتبع حالات الأنفلونزا الموسمية أو فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ويؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو حتى فشل القلب في بعض الحالات.

تنبع الأدلة المتزايدة على حصيلة Covid-19 على القلب من الدراسات التي تبحث في تأثير الفيروس التاجي على خلايا عضلة القلب ، وتشريح الجثث للأشخاص الذين ماتوا بسبب المرض، وكذلك النظر في قلوب المرضى الذين تعافوا.

قال الباحثون إن النتائج لا تزال أولية ، خاصة تلك المستقاة من الاختبارات في الخلايا المزروعة في المختبر، وكتبوا "يجب إجراء المزيد من الأبحاث ، بما في ذلك الدراسات على المرضى ، قبل أن يتمكن العلماء من التوصل إلى أي استنتاجات".

Advertisements

اشتبه فريق البحث في وجود طريقتين يمكن أن يتسبب فيها فيروس كورونا في التهاب القلب وإصابة عضلة القلب، ووفقًا للدراسة ، فإن أحد الاحتمالات هو أن يصبح القلب ضررًا جانبيًا في رد الفعل المناعي الشديد للمريض تجاه الفيروس.

والاشتباه الآخر هو أن الفيروس يغزو أنسجة القلب التي تحتوي على الأجزاء الجزيئية المعروفة بمستقبلات ACE2 التي يستخدمها الفيروس لدخول الخلايا.

وجد الباحثون أن الفيروس التاجي يمكن أن يصيب خلايا عضلة القلب المزروعة في المختبر ويتكاثر فيها ، مما يضعف قدرتها على الانقباض وتوصيل الإشارات الكهربائية اللازمة لتنظيم ضربات القلب ، مما يؤدي في النهاية إلى قتلها.

في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت دراسة أخرى قدمت في المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي ، أن مرضى كوفيد -19 يمكن أن يعانون من تلف طويل الأمد في الرئة والقلب ، لكن بالنسبة للكثيرين ، يميل هذا إلى التحسن بمرور الوقت.