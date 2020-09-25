شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الفشل الكلوي.. تعرّف على الآثار الجانبية لتناول كميات كبيرة من فيتامين «د» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من المعروف أن فيتامين “د” ضروري لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، غير أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل فقدان العظام وضعف العضلات والكساح وهشاشة العظام.

وللوقاية من هذه الأمراض، من الضروري الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د.

وعلى الرغم من أهمية فيتامين د إلا أن تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية وتأثيرات جانبية سلبية.

فيما يلي مجموعة من التأثيرات الجانبية السلبية لتناول فيتامين د، حسبما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

فقدان العظام

إن تناول كمية كافية من فيتامين د ضروري لصحة العظام. لكن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين K2 في الدم، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العظام. لتجنب فقدان العظام، يجب تناول مكملات فيتامين (د) بكميات طبيعية.

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الغثيان والقيء

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة الأخرى لتناول فيتامين د، والذي يحدث أيضًا بسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم. ومع ذلك، فإن هذه الأعراض ليست شائعة لدى جميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

نسبة عالية من الكالسيوم في الدم

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين د إلى زيادة كمية الكالسيوم في الدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسب الكالسيوم على الأنسجة والجلد ويمكن أن يؤثر أيضًا على العظام. ارتفاع ضغط الدم وفقدان العظام وتلف الكلى والإرهاق والدوخة من الأمور الشائعة التي تنجم عن ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

الفشل الكلوي

الجرعات العالية من فيتامين د في الدم يمكن أن تضع ضغطًا غير ضروري على الكلى. إن كليتنا مسؤولة عن إخراج الفضلات من الجسم، لذا فإن الإفراط في تناول فيتامين د يجعلها تعمل بجهد أكبر مما يزيد احتمال تعرضها للضرر بمرور الوقت.