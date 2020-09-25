أبوظبي تعفي رجال الدين من رسوم فحص "كورونا"

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي عن إعفاء رجال الدين، الذين يمثلون دور العبادة المرخصة من دفع رسوم فحص فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الخطوة تأتي دعما لدور العبادة وتمكينها من تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة المصلين وجميع أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة أن إعفاء هذه الفئة من المجتمع يأتي مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين وفق اشتراطات محددة، منها ألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 30% في الوقت الواحد، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وكانت الدائرة قد أطلقت دليل إجراءات العودة التدريجية والذي يتضمن شرحا مفصلا لكافة الإجراءات الواجب أن يتم اتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.

