الخليج 365الجمعة 2020/9/25 06:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي عن إعفاء رجال الدين، الذين يمثلون دور العبادة المرخصة من دفع رسوم فحص فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الخطوة تأتي دعما لدور العبادة وتمكينها من تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة المصلين وجميع أفراد المجتمع.
وأكدت الدائرة أن إعفاء هذه الفئة من المجتمع يأتي مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين وفق اشتراطات محددة، منها ألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 30% في الوقت الواحد، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية.
وكانت الدائرة قد أطلقت دليل إجراءات العودة التدريجية والذي يتضمن شرحا مفصلا لكافة الإجراءات الواجب أن يتم اتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تعفي رجال الدين من رسوم فحص "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.