5 فوائد لتناول السمك يوميا.. يعزز صحة الدماغ ويقاوم ألزهايمر

يعد السمك مصدرا رئيسيا للكثير من البروتينات في الوقت الذي يفضل فيه الكثيرون تناوله بدل اللحوم الحمراء.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية يعتبر تناول السمك بشكل يومي أو شبه يومي له فوائد كثيرة نستعرضها فيما يلي..

تعزيز صحة الدماغ

يحتوي السمك على نسبة عالية من "أوميجا 3"، الأمر الذي يساعد بتعزيز صحة الدماغ، بحسب تقرير لمنظمة الصحية العالمية لـEPA، نشره موقع buzzfeednews، كما يقلل من فرص الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، ويقلل أيضا من فرص التعرض لسكتات دماغية غير مميتة.





يقلل فرص الإصابة بنوبة قلبية

ربطت العديد من الدراسات والبحوث كميات السمك التي يتناولها الإنسان على مدار اليوم بنسبة الإصابة بنوبات قلبية.

ووجدت إحدى الدراسات أن الاستهلاك المنخفض (مرة واحدة في الأسبوع) أو الاستهلاك المعتدل للأسماك (2-4 مرات في الأسبوع) له تأثير مفيد بشكل كبير على الوقاية من مرض القلب التاجي وتقليل نسبة الوفاة بسببه.

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التقليل من مشاكل الربو

يحتوي السمك على "أوميجا 3" بالإضافة للأحماض الدهنية، والتي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، وبحسب دراسة نشرت على Science Daily، فإن تناول السمك مرتين فقط في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهاب الرئة لدى الأطفال المصابين بالربو.





مفيد للحامل والجنين

تتضمن الأسماك نسبة عالية من الزئبق المفيد لصحة الأم والجنين، خصوصا أسماك السلمون والسردين.

وتساعد الأحماض الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة (LC-PUFA) وأحماض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الموجودة في السمك على نمو طفل سليم، بحسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

الوقاية من ألزهايمر

تناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والاكتئاب ومرض ألزهايمر والحالات المرضية المزمنة الأخرى، بحسب دراسة نشرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد.

كما أن تناول المأكولات البحرية بشكل معتدل يرتبط بتقليل أعراض هذا المرض.



