شكرا لقرائتكم خبر عن الأقليات العرقية ليسوا أكثر عرضة من الناحية الجينية لخطر الوفاة من Covid-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلصت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص من اصحاب البشرة السمراء والآسيويين والأقليات العرقية (BAME) ليسوا أكثر عرضة وراثيًا لخطر الوفاة من Covid-19. ، حيث كشف تحليل بيانات NHS سابقًا أن مجتمعات BAME أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للوفاة من فيروس كورونا من غيرهم من السكان.

ومع ذلك ، لم يجد العلماء في اليابان والولايات المتحدة أي اختلافات في سبعة جينات مرتبطة بالدخول الفيروسي لـ SARS-CoV-2 - الفيروس المسبب لـ Covid-19 - عبر المجموعات العرقية.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية يقولون إن الظروف الطبية الموجودة مسبقًا والعوامل البيئية هي أكثر عرضة للوفاة على الأشخاص من الأقليات العرقية بسبب المرض، حيث أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أيضًا أن معدل الوفيات وعدد الأشخاص الذين يموتون بفيروس كورونا من بين كل 100 ألف شخص - أعلى بثلاث مرات للرجال السمر من المجموعات الأخرى.

على الرغم من أن الأشخاص BAME لا يعتبرون من الناحية الجينية أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19 ، فقد تم اقتراح أن أفراد الأقليات العرقية لديهم وصول أقل إلى الموارد الطبية أثناء الوباء ويعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ، مما تسبب في انتقال سريع.

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ووجد تقرير PHE الصادر في يوليو أنه على الرغم من أن الأشخاص البيض يشكلون غالبية حالات المستشفيات Covid-19 ، فمن المرجح أن يتم علاجهم في الأجنحة العادية ذات العدوى الأقل حدة، وعلى الرغم من أن معظمهم من البيض ، فإن الأشخاص الذين يعانون من BAME هم أكثر عرضة مرتين للعلاج في وحدة العناية المركزة

يقول الباحثون في كتاب العدوى وعلم الوراثة والتطور: "تختلف معدلات الاعتلال والوفيات بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بين السكان والمجموعات العرقية" .

يمكن أن تكون معدلات الإصابة والوفيات المرتفعة بشكل غير متناسب في الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة بسبب عوامل غير وراثية، ومع ذلك ، يعترف الفريق بأنه قد يكون هناك استعداد وراثي في ​​بعض الحالات الشديدة التي تنطوي على فشل الجهاز التنفسي.

بينما تؤكد أحدث النتائج أنه لا يوجد فرق جيني يؤدي إلى زيادة احتمالية الوفاة بعد الإصابة بالفيروس ، فقد وجدت دراسات سابقة أن الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة والأقليات العرقية في المملكة المتحدة يتأثرون بشكل غير متناسب بـ Covid-19.

من المرجح أن يصاب الأشخاص BAME بأعراض حادة ويظهرون أيضًا معدل وفيات أعلى مقارنة بالمجموعات الإقليمية والعرقية الأخرى.

في الولايات المتحدة ، أظهرت البيانات من المستشفيات في 14 ولاية في وقت سابق من الوباء أن الأمريكيين الأفارقة يمثلون 33 في المائة من حالات دخول المستشفيات Covid-19 ، على الرغم من أنهم يشكلون 18 في المائة فقط من إجمالي السكان الذين شملتهم الدراسة.