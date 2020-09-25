شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى فحوصات العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون فحص العين من مجموعة من الاختبارات لتقييم الرؤية والكشف عن أمراض العيون، قد يستخدم طبيب العيون أدوات متنوعة، ويوجه الأضواء الساطعة مباشرة إلى عينيك ويطلب منك أن تنظر من خلال مجموعة من العدسات، ويهدف كل اختبار في أثناء فحص العين إلى تقييم جانب مختلف من رؤيتك وصحة عينيك.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن فحص العين يساعد الطبيب على اكتشاف مشكلات العينين في مرحلة مبكرة، عندما تسنح أقوى فرصة لعلاجها، يتيح الخضوع لفحص العين بانتظام فرصة لأخصائي العيون الخاص بك ليساعدك على تصحيح بصرك والتأقلم مع التغيرات التي تطرأ به، ولتقديم النصائح لك حول العناية بعينيك.

متى يجب الخضوع لفحص العين

يمكن أن يحدد العديد من العوامل مدى تكرار حاجتك إلى فحص العين، بما فيها العمر والحالة الصحية وخطورة الإصابة بمشكلات العين. والتعليمات العامة كما يلي:

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بالنسبة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 3 أعوام، من المحتمل أن يبحث طبيب الأطفال عن أكثر مشكلات العين شيوعًا مثل كسل العين، أو حول العين، أو انحرافها. إذا كانت هناك أي مخاوف أو أعراض خاصة بالعين، فيجب الخضوع للفحص في ذلك الوقت بغض النظر عن العُمر، يمكن أن يخضع طفلك لإجراء فحص شامل للعين بين عمري الثالثة والخامسة.

احرص على أن يخضع طفلك لفحص الرؤية قبل دخوله في الصف الأول، وإذا لم تكن لديه أي أعراض لمشكلات الرؤية، ولا تاريخ عائلي للإصابة بهذه المشكلات، فتوجه إلى اختصاصي العيون لإعادة فحص الرؤية لدى الطفل كل سنة إلى سنتين. وبخلاف ذلك، قم بجدولة فحوصات العين وفقًا لنصيحة طبيب العيون.