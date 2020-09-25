سينوفاك الصينية تعلن جاهزية لقاح كورونا بحلول عام 2021

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لقاح كورونا
أعلنت شركة سينوفاك الصينية أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره سيكون جاهزًا بحلول أوائل عام 2021 للتوزيع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتعهد Yin Weidong ، الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك بالتقدم إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبيع CoronaVac في الولايات المتحدة إذا اجتازت الجولة الثالثة والأخيرة من الاختبارات على البشر معلنا أنه شخصيا حصل على اللقاح التجريبي.
ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قال يين إن هدفنا هو توفير اللقاح للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها، تعمل SinoVac على تطوير واحد من أربعة لقاحات في الصين مع شركة SinoPharm المملوكة للدولة ، والتي لديها اثنان قيد التطوير ، وشركة CanSino الخاصة التابعة للجيش.
قال يين إن أكثر من 24 ألف شخص يشاركون حاليًا في التجارب السريرية لـ CoronaVac في البرازيل وتركيا وإندونيسيا ، ومن المقرر إجراء تجارب إضافية في بنغلاديش وربما تشيلي.
وقال إن SinoVac اختارت تلك البلدان لأنها تعاني جميعًا من حالات تفشي خطيرة ، وعدد كبير من السكان وقدرة محدودة على البحث والتطوير.
وأعلن بحسب “اليوم السابع” أنه تم بناء المصنع في غضون بضعة أشهر من الصفر، وهو مصمم لتمكين SinoVac من إنتاج نصف مليون جرعة لقاح سنويًا. كانت المنشأة الآمنة بيولوجيًا مشغولة بالفعل يوم الخميس بملء الزجاجات الصغيرة باللقاح، وتتوقع الشركة أنها ستكون قادرة على إنتاج بضع مئات ملايين جرعة من اللقاح بحلول فبراير أو مارس من العام المقبل.
كما بدأت SinoVac في اختبار جرعات صغيرة من CoronaVac على الأطفال في الدول الثلاث بسبب ارتفاع معدل الإصابة بين الشباب هناك، قال ين إن الشركة ستعطي الأولوية لتوزيع اللقاح على الدول التي تستضيف التجارب البشرية لفيروس كورونا.
في حين أن اللقاح لم يجتاز المرحلة 3 من التجارب السريرية بعد ، وهو معيار مقبول عالميًا ، فقد حقنت SinoVac بالفعل آلاف الأشخاص في الصين بموجب شرط الاستخدام الطارئ.
قال يين إنه كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح التجريبي منذ أشهر إلى جانب الباحثين بعد أن لم تظهر المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية أي آثار ضارة خطيرة. وقال إن الحقن الذاتي أظهر دعمه لـ CoronaVac.
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