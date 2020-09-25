فوائد صحية مذهلة للألياف الغذائية قد لا نعرفها 

الألياف الغذائية الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة لها فوائد صحية متعددة. وهو شكل من أشكال الكربوهيدرات لا يسهل على الجسم هضمه.

تقول الدراسات إن تضمين الألياف في الطعام هو أفضل طريقة لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي وحركات الأمعاء غير السليمة. ومع ذلك فإن فوائد الألياف لا تقتصر فقط على صحة الجهاز الهضمي الجيد.

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هناك نوعان من الألياف الغذائية، قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. من أجل الصحة المثلى، من الجيد تناول كلا النوعين بشكل متوازن.

أظهرت دراسة أن معدل الوفيات انخفض بنسبة 15-31 في المائة لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل.

يرجع ذلك إلى انخفاض معدل الوفيات من أمراض القلب التاجية والسكري وسرطان القولون والمستقيم.

إليك الفوائد الصحية المذهلة للألياف.

1. تعالج مرض السكري

أظهرت دراسة تجريبية سريرية أن الألياف الغذائية تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، إلى جانب تقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ونسب الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي، والتي تعتبر أكثر من أعراض مقدمات السكري.

2. تخفض الكولسترول السيئ

تشير إحدى الدراسات إلى أن الألياف القابلة للذوبان تميل إلى تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والضار (LDL). على الرغم من أن كمية الانخفاض كانت صغيرة، إلا أن التأثير يمكن أن يكون طويل المدى.

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تشير الدراسة أيضًا إلى أن 3 جرامات من الألياف القابلة للذوبان من الشوفان يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول تقريبًا.

3. تقي من أمراض القلب

تناول كمية كبيرة من الألياف الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية بنسبة 7-24 في المائة مع انخفاض معدل الوفيات الإجمالي المتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17-28 في المائة.

4. ضغط الدم

استهلاك الألياف من قبل الأشخاص غير المصابين بارتفاع ضغط الدم قد يتسبب في وقت ما في انخفاض مفاجئ في ضغط الدم لديهم.

5. تساعد في ضبط الوزن

الألياف الغذائية تبقينا ممتلئين لفترة أطول، وهذا بدوره يقلل من تكرار تناول الطعام، ويقلل من استهلاك الطعام غير الصحي. تساعد الزيادة والشبع والنقص في تناول الطاقة تلقائيًا في إدارة الوزن.

6. تعالج الإسهال

في دراسة تجريبية أجريت على المرضى المسنين، أدى تناول الألياف إلى انخفاض كبير في محتوى الماء في البراز وتحسين تواتر حركة الأمعاء، وبالتالي إدارة ناجحة للإسهال.



