بدائل مثالية لجوزة الطيب

جوزة الطيب من التوابل الشعبية المصنوعة من بذور شجرة جوزة الطيب Myristica fragrans) )، وهي متوفرة في شكل بذور كاملة وكذلك في شكل بهارات مطحونة. من المعروف أن جوزة الطيب لها مجموعة من الفوائد الصحية.



تستخدم جوزة الطيب في مجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة والحلوة مثل الفطائر والحساء والبيض والبسكويت والمشروبات إذا كنت تقومين بطهي وصفة، واكتشفت أن هذه التوابل قد نفدت في مطبخك أو لا تفضلين استخدامها فلا داعي للقلق، فهناك العديد من التوابل الرائعة الأخرى التي يمكنك استخدامها كبديل لجوزة الطيب.

اقرئي أيضا : ضعي جوزة الطيب على بشرتك ولن تصدقي النتيجة

القرفة من التوابل المعروفة التي تأتي في شكل مسحوق كامل. لها نكهة قوية ولاذعة، ويمكن استخدامها في كل من الأطباق الحلوة والمالحة. ابدئي باستخدام كميات صغيرة فقط من القرفة المطحونة، وإذا لزم الأمر يمكنك إضافة المزيد.

Advertisements

يعتبر القرنفل من التوابل الشعبية الأخرى المستخدمة تقريباً في جميع أنواع الوصفات. لها نكهة حلوة وتشبه طعم جوزة الطيب. هذا هو السبب في أن العديد من مكونات الوصفات تحتوي على كل من جوزة الطيب والقرنفل بسبب طعمها المماثل. إذا لم يكن لديك جوزة الطيب في مطبخك، فيمكنك استخدام القرنفل المطحون كبديل. تأكدي من استخدام نصف الكمية الموصَى بها عند استبدال القرنفل المطحون بجوزة الطيب.

الزنجبيل هو نوع من التوابل الشائعة المستخدمة على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من تقنيات الطهي. غالباً ما تستخدم التوابل في الأطباق اللذيذة. الزنجبيل له نكهة أكثر من جوزة الطيب. يمكن استخدام الزنجبيل كبديل لجوزة الطيب في الأطباق المالحة، وقد لا يكون جيداً في الأطباق الحلوة. استبدلي بجوزة الطيب كمية متساوية من الزنجبيل المطحون؛ يعد الزنجبيل عشبة طبية ذات فوائد.

في النهاية هل يمكنني استخدام الهيل بدلاً من جوزة الطيب؟

ج: لا، فكل من الهيل وجوزة الطيب ليسا بالمذاق نفسه.