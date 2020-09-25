لبان الذكر هو الصمغ المستخرج من شجرة اللبان التي تنمو في المناطق الجبلية الجافة من الهند، شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. يعرف بأسماء عدة، منها اللبان المقدس، البوسويلية المقدسة، اللبان البدوي، اللبان الشحري، الكندر، أو اللبّان، واللبان المر. يتم استخراج لبان الذكر من خلال إحداث شقٍ في جذع الشجرة، واستخراج صمغه وتخزينه بعد ذلك في صناديق خاصة.

أنواع لبان الذكر



للبان الذكر أصناف عدة:



اللبان الحوجري: نسبة إلى حوجر في جبل سمحان في عمان، ينمو في المناطق الجافة والمرتفعة، لذلك يتميز بجودته.

النجدي: يعتبر ثاني أجود أصناف اللبان، ويتم إنتاجه من الأودية النجدية من سلسلة جبال ظفار العمانية.

الشزري: يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الجودة وينتج من الأودية الغربية الجافة.

اللبان السهلي: أو الشعبي، يحل في المرتبة الرابعة من حيث جودته الأقل مقارنة بما سبق، ينتشر في الأودية والسهول المتأثرة بأمطار الخريف الموسمية.

جميع أصناف لبان الذكر العمانية تعرف علمياً بـ Boswellia Sacra، في حين أن أنواعاً أخرى منه يعود أصلها إلى ماليزيا، وتعرف بـ Boswellia Carteri ، أما النوع الثالث، فيعرف بالاسم العلمي Boswellia Serrata ويعود أصل هذا النوع إلى الصين والهند.



فوائد شرب منقوع لبان الذكر



• يحمي منقوع لبان الذكر الجهاز الهضمي من الإصابة بالإسهال او الإمساك.

• يقي من الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

• يحمي الكلى من تشكل حصى أو رواسب ملحية.

• يحتوي لبان الذكر على مضادات للأكسدة التي تحمي الأنسجة والخلابا من الأورام الخبيثة والحميدة.

• يقي من الإصابة بالرشح،السعال والإنفلونزا.

• شرب لبان الذكر يساعد على إذابة البلغم.

• يقوي الرحم ويحميه من التكيس المسبب للعديد من مشاكل الإنجاب.

• يحمي القلب من الجلطات الدموية من خلال قدرته على زيادة تدفق الدم في الأوردة الدموية.

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فوائد شرب منقوع لبان الذكر على الريق للتخسيس



• يعمل لبان الذكر على تفتيت الدهون في منطقة البطن والأرداف.

• يساعد على كبح الشهية لفترات طويلة جداً طوال اليوم.

• يحسن من أداء الغدة الدرقية المسؤولة عن إفراز هرمون حرق الدهون المعروف بالكورتيزول Cortisol وزيادة عمليات الأيض.

• يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه.

• يعالج الإمساك الحاد.

كيفية تحضير مشروب لبان الذكر



الطريقة الأولى



• يتم طحن لبان الذكر.

• تؤخذ منه ملعقة كبيرة.

• يضاف لها كوب من الماء البارد.

• يترك لبان الذكر منقوعاً لـ 12 ساعة تقريباً.

• يصفى ويشرب على الريق.

الطريقة الثانية



• توضع ملعقتان من لبان الذكر المطحون في كوب من الماء على النار لمدة 5 دقائق.

• يترك الخليط منقوعاً لمدة 12 ساعة بعد الغليان، فيتحول لون الماء إلى أبيض.

• يصفى ويشرب على الريق قبل وجبة الفطور بـ ½ ساعة.