شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد لـ«أيفون» iOS 14.0.1 لإصلاح مشاكل نظام التشغيل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شكة «أبل» تحديثا جديدا لنظام تشغيل أيفون iOS 14 الذي صدر منذ 10 أيام تقريبا برقم iOS 14.0.1، وذلك لإصلاح بعض المشاكل التي واجهت المستخدمين في هذا الإصدار.

ومن المشاكل التي تم إصلاحها هي التعيين الافتراضي للبريد الإليكتروني والمتصفح، فمن مميزات iOS 14 أنه يسمح لك بتغيير البريد والمتصفح الافتراضي الخاص بالأيفون إلى تطبيق أخر مثل الفايرفوكس أو جوجل كروم أو للبريد مثل gmail، ولكن عند التغيير ومع عمل إعادة تشغيل أو إذا فصل الجهاز تعود الأمور إلى ما كانت عليه للوضع الافتراضي لذا فقد تم إصلاح هذا العيب.

أيضا المشاكل التي قد تمنع عرض معاينات preview الكاميرا على iPhone 7 و7 iPhone plus، ومشاكل أخرى تمنع أجهزة iPhone من الاتصال عبر Wi-Fi، وكذلك منع الصور من الظهور في أداة الأخبار News widget .

وقالت الشركة إن التحديث متاح الآن، وإذا لم يكن متاحا لديك يمكنك التوجه إلى الإعدادات أو Setting ثم إلى عام أو General ثم إلى التحديثات أو Software Update وسوف يقوم الجهاز باكتشاف التحديثات وظهور رسالة لك للتحميل والتثبيت.