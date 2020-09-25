شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لمنع إصابة الأطفال بفيروس كورونا مع عودة المدارس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TimesNowNews عن 6 طرق لمنع إصابة الأطفال بفيروس كورونا مع عودة المدارس، تعتمد فى المقام الأول على تثقيف أطفالنا عن الفيروس، والطرق العديدة التى يجب عليهم اعتمادها لتجنب الإصابة بالفيروس.

وفى هذا التقرير يرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء وأولياء الأمور هذه الطرق لوقاية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا..

- تثقيف الأطفال بطرق الإصابة بفيروس كورونا والوقاية منها.

- تعزيز مناعة الأطفال بالأطعمة الصحية.

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- التأكيد على الطفل بكونه معرضا للإصابة.

- تعريف الطفل بأنه لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس.

- الأعراض ليست دليلا على الإصابة.

- ارتداء الكمامة وغسل اليدين وفركها والتباعد الاجتماعى هى طريق النجاة.