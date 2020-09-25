شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات خاطئة تجنبها "لو بتعمل دايت" للحصول على نتائج أفضل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن الصحى عملية تدريجية تتطلب مجموعة من التغييرات فى النظام الغذائى ونمط الحياة، يجب على الشخص دائمًا أن يخضع للبرامج التى تركز على فقدان الوزن بشكل ثابت، بدلاً من فقدان الوزن السريع، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك عادات خاطئة يمكن أن تعرقل أهداف إنقاص الوزن.

وفى هذا التقرير، نتعرف معا على بعض عادات نمط الحياة التى يجب عليك الامتناع عنها أثناء العمل على خطة إنقاص الوزن..

- عدم ممارسة الرياضة يؤدى لخمول الجسم

- عدم تناول المشروبات يؤدي لعدم الجدوى من النظام الغذائى.

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- قلة النوم تؤدى إلى اختلالات هرمونية وبدورها قد تؤدى لزيادة الوزن.

- تخطى الوجبات وتجويع نفسك ضار للغاية ويؤدى لنتيجة عكسية.

- لا تنسى شرب الكثير من الماء لتفقد المزيد من السعرات الحرارية.