شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ في تطبيق «تيلجرام Telegram» منذ قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكي العديد من المستخدمين حول العالم من اوروبا وايران والسودان والسعودية من وجود مشكلة في تطبيق تليجرام Telegram منذ قليل وافاد موقع داون تيكر المختص بتلقي الشكاوي وفقا لتعليقات المستخدمين ان التطبيق به مشكلة مع السيرفر حيث انه لا يرسل ولا يستقبل الرسائل.

من جانبها ردت الشركة «ربما واجه بعض مستخدمينا في شرق اوروبا مشكلات في الاتصال في آخر 45 دقيقة. نعتقد ان كل شئ على ما يرام الان ونأسف للإزعاج»