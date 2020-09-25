شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة الزنك فى الدم يزيد من فرص الوفاة بكورونا.. 5 أطعمة غنية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجدت دراسة أجريت بمستشفى ديل مار بإسبانيا أن المستويات المنخفضة من الزنك في الدم يمكن أن يكون لها نتائج أسوأ لمرضى فيروس كورونا وتزيد من خطر الوفاة، حيث اكتشف الباحثون ما إذا كانت مستويات الزنك في البلازما مرتبطة بنتائج المرض لدى مرضى كورونا، وقال مؤلف الدراسة روبرتو جوري فيرنانديز إن "مستويات الزنك المنخفضة عند الدخول للمستشفى للإصابة بكورونا ترتبط بارتفاع الالتهاب أثناء العدوى ونتائج أسوأ".

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، أجرى الباحثون تحليلًا بأثر رجعي للمرضى الذين تم قبولهم بأعراض في مستشفى جامعي ثالث في برشلونة تم جمع البيانات حول الظروف الصحية الحالية والديموغرافيا وما إلى ذلك ، وشدة كورونا.

تم تقييم الشدة السريرية لـ Covid-19 ارتبطت المستويات المرتفعة من الزنك بمستويات قصوى أقل من الإنترلوكين 6 (بروتينات تشير إلى التهاب جهازي) خلال فترة العدوى النشطة ارتبط انخفاض مستوى الزنك في البلازما عن 50 ميكروجرام / ديسيلتر عند الدخول الى المستشفى مع زيادة خطر الموت داخل المستشفى بمقدار 2.3 مرة مقارنة بمستوى الزنك في البلازما البالغ 50 ميكروجرام / ديسيلتر أو أعلى.

فيما يلي 5 أطعمة غنية بالزنك يجب أن تحاول تضمينها في نظامك الغذائي

البقوليات: البقوليات غنية بالزنك ويجب إضافتها إلى نظامك الغذائي للحصول على نظام غذائي متوازن ومغذي يساعد النقع والغليان والتبرعم وما إلى ذلك في امتصاص الزنك بشكل أفضل من هذه المجموعة الغذائية.

المكسرات والبذور: المكسرات والبذور ليست فقط وجبة خفيفة رائعة في منتصف النهار لفقدان الوزن ، بل هي أيضًا مغذية جدًا بذور اليقطين وبذور السمسم والكاجو غنية بالعناصر الغذائية بشكل خاص.

الألبان: تعتبر منتجات الألبان مصدرًا غنيًا للزنك ، من بين العناصر الغذائية الأخرى يجب إضافة منتجات الألبان الغذائية مثل الحليب والجبن إلى نظامك الغذائي من أجل صحة الجسم ونظام الدفاع.

البيض: من المعروف أن البيض مصدر جيد للبروتين ومع ذلك ، يمكن للبيض أيضًا أن يعزز المناعة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك يمكن تناولها بسهولة للحصول على وجبة إفطار صحية ومليئة.

الشوكولاتة الداكنة: من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد صحية مثل تخفيف آلام الدورة الشهرية، والمساعدة في زيادة التمثيل الغذائي الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بالزنك، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتحلية الصحية.