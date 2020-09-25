البرازيل تسجل 32817 إصابة جديدة بكورونا و831 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجلت 32817 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 831 وفاة بسبب المرض.



ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 4.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، ما يجعلها ثالث أشد دول العالم تضررا من الجائحة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وتوفي قرابة 140 ألفا في البرازيل بسبب المرض، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

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ومطلع الشهر الجاري، وقع صندوق الاستثمارات المباشر الروسي وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل بنحو 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق: "من المتوقع أن يبدأ توريد اللقاح إلى البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الأمر متوقف على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل".

كما ستسمح الاتفاقية في المستقبل بتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البرازيل، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.