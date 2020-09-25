شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حصوات الكلى بطرق عديدة منها المنظار والجراحة والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى مشكلة تواجه كثير من الناس وعادة ما تمر حصوات الكلى من تلقاء نفسها دون التسبب في أي مشاكل طويلة الأمد ولا تحتاج لعلاج، لكن إذا كنت تعاني من ألم شديد، يمكن لطبيبك تفتيت أو إزالة هذه الحصوات، ويعتمد علاجك على مكان وحجم الحصوات والأعراض التي تعاني منها، في هذا التقرير نتعرف على علاج حصوات الكلى، وفقا لموقع "webmd".

علاج حصوات الكلى

علاج حصوات الكلى له طرق عديدة وأولها: الانتظار من أسبوعين إلى أربعة أسابيع حتى تمر الحصوة من تلقاء نفسها مع شرب المزيد من الماء للمساعدة في طرده من جسمك.

الأدوية

إذا كنت تشعر بعدم الراحة، يمكنك التحكم في الأعراض أثناء انتظار خروج الحصوات.

يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين قد تحتاج أيضًا إلى دواء لتخفيف الغثيان.

يمكن أن تساعد الأدوية الموصوفة في:

-حاصرات قنوات الكالسيوم وحاصرات ألفا: تعمل على إرخاء الحالب، وهو الأنبوب الذي يمر من خلاله البول من كليتك إلى مثانتك يساعد الحالب الأوسع على تحريك الحصاة بسرعة أكبر.

-سترات البوتاسيوم أو سترات الصوديوم: يمكن أن تساعد في منع تكون حصوات الكلى الناتجة عن حمض اليوريك.

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علاج حصوات الكلى بالجراحة

في بعض الأحيان ، يكون حجم الحصوة كبيرًا جدًا يخرج من تلقاء نفسه قد يضطر طبيبك إلى تفكيكه أو إزالته قد تفعل ذلك أيضًا إذا كنت:

-تشعر بكثير من الألم

-لديك عدوى

-غير قادر على التبول لأن الحصوة تمنع التدفق أو أنها تمنع البول من كلية واحدة (في هذه الحالة قد لا يزال بإمكانك التبول)

-تفتيت الحصى بموجة الصدمة (SWL) يعمل بشكل أفضل مع الأحجار الصغيرة أو المتوسطة يوجه طبيبك موجات صوتية عالية الطاقة لتفتيت حصوات الكلى إلى قطع صغيرة تأتي موجات الصدمة من خارج الجسم ، ولهذا يُطلق على الإجراء أحيانًا اسم SWL خارج الجسم.

-منظار الحالب. يقوم طبيبك بإدخال منظار رفيع ومرن عبر مجرى البول والمثانة ثم في الحالب للوصول إلى الحصاة إذا كان الحجر صغيرًا ، يمكنها استخدام سلة لإزالته إذا كان الحجر أكبر ، يمكن أن يكسره الليزر الذي يمر عبر المنظار.

-استئصال حصاة الكلية عن طريق الجلد أو تفتيت حصوات الكلى عن طريق الجلد. هذه الإجراءات الجراحية المماثلة هي خيارات إذا كانت الحصوات كبيرة أو إذا فشلت الإجراءات الأخرى في كسرها بدرجة كافية

الجراحة المفتوحة: قد يكون هذا خيارًا إذا كان حجرك كبيرًا جدًا أو إذا كان طبيبك لا يستطيع إزالته بعلاجات أخرى وقد تحتاج إلى البقاء في المستشفى لبضعة أيام قد يستغرق التعافي التام من 4 إلى 6 أسابيع.