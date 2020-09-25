شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الجوز الصحية للسيطرة على مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول المكسرات يحمل الكثير من الفوائد الصحية للجسم وله فوائد للجلد والشعر وفقدان الوزن وإدارة مرض السكري، والجوز أحد أنواع المكسرات يتم استهلاكه في جميع أنحاء العالم، يعتقد بعض الناس أن تناول الجوز المنقوع كل يوم يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري بجانب الفوائد الصحية العديدة الأخرى التي يقدمها.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض ، خاصة تلك التي تسببها عوامل نمط الحياة ، مثل مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا رئيسيًا في إدارة هذه الحالات ، ويساعد في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات بسبب المرض.من المجموعات الغذائية المشهورة بفوائدها الصحية المكسرات والبذور ، لاحتوائها على قيمة غذائية ، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بها.

فوائد الجوز المنقوع لإدارة مرض السكري من النوع 2

الجوز غذاء جيد لإضافته إلى النظام الغذائي لمرضى السكر لأنه غني بالألياف من المعروف أن الألياف تقلل إفراز السكر في الدم في الجسم ، مما يقلل من فرص الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر التي يمكن أن تكون ضارة ، ويحتوي الجوز على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم أيضًا فالجوز يعد وجبة خفيفة صحية في منتصف النهار ، أو إضافة إلى وجبات لمرضى السكر.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الجوز يمكن أن يساعد في بناء مقاومة للأنسولين ، والتحكم في مستويات السكر في الدم ، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

Advertisements

يعد نقع المكسرات قبل الاستهلاك ممارسة شائعة في أجزاء كثيرة من العالم ، وخاصة الهند يُعتقد أن المكسرات والبذور تحتوي على إنزيمات معينة يصعب هضمها نيئة لذلك ، يمكن أن يساعد نقعها في تحسين عملية الهضم ومع ذلك ، فإن هذا لا يغير من خصائص الجوز ، ولا يؤثر على العديد من الفوائد الصحية التي يقدمونها اعتمادًا على الجسمك ونظامه ، يمكن اختيار تناول المكسرات المنقوعة أو تناولها كما هي.

الفوائد الصحية الأخرى للجوز

- الجوز غني بالدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب.

- يحتوي الجوز على زيوت طبيعية مفيدة للبشرة والشعر.

- يمكن أن يساعد الجوز أيضًا في تقليل الالتهاب.

- يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان أيضًا.