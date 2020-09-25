شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: النساء أكثر عرضة لتجربة القلق والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصاءات جديدة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" و المركز الوطني للإحصاءات الصحية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب، ومن المرجح أن تتلقى النساء والأطفال الأكبر سنًا علاجًا للصحة النفسية ، وفقا لما نشره موقع "ميديكال".

وفحص المركز الأمريكي للإحصاءات الصحية النسبة المئوية للبالغين الذين يعانون من أعراض القلق باستخدام بيانات من استطلاع مقابلة الصحة الوطنية ووجد الباحثون أن 9.5 و 3.4 و 2.7 % من البالغين عانوا من أعراض خفيفة أو معتدلة أو شديدة من القلق، على التوالي ، في الأسبوعين الماضيين خلال عام 2019.

وكانت النسبة المئوية لمن يعانون من الأعراض أعلى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا. كانت النساء أكثر عرضة من الرجال لتجربة الأعراض.

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في دراسة ثانية ، وجد الباحثون أن 2.8 و 4.2 و 11.5 % من البالغين عانوا من أعراض اكتئاب شديدة ومتوسطة وخفيفة، على التوالي ، في الأسبوعين الماضيين من عام 2019.

وكانت النسبة المئوية التي ظهرت عليهم الأعراض أعلى عند البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا إلى 29 سنة كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بالأعراض من الرجال.

ووجد الباحثون أنه في الأشهر الـ 12 الماضية ، تلقى 19.2% من البالغين علاج للصحة العقلية ، بما في ذلك 15.8 و 9.5% ممن تناولوا الأدوية الموصوفة وتلقوا المشورة أو العلاج، على التوالي وتم زيادة احتمال تلقي العلاج للنساء مقابل الرجال.

وكان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا كانوا أكثر عرضة لتلقي أي علاج للصحة العقلية من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا في الأشهر الـ 12 السابقة (16.8 مقابل 10.8 %). كان الأولاد أكثر عرضة من الفتيات لتناول الأدوية من أجل صحتهم العقلية (9.8 مقابل 7.0 %).