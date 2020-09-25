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مخاوف متزايدة من تسبب كورونا فى موجة إصابة بمرض باركنسون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء من أن عدوى فيروس كورونا قد تشكل تهديدًا خطيرًا آخر على صحة الإنسان ، في شكل "موجة صامتة" من العواقب العصبية التي يمكن أن تتبع في أعقاب الفيروس، حيث لوحظ تأثير مماثل طويل المدى بعد جائحة الإنفلونزا الإسبانية في القرن الماضي.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert قال عالم الأعصاب كيفين بارنهام من معهد فلوري لعلم الأعصاب والصحة العقلية في الهند: "على الرغم من أن العلماء ما زالوا يتعلمون كيف يكون فيروس كورونا قادرًا على غزو الدماغ والجهاز العصبي المركزي ، فإن حقيقة دخوله هناك واضحة، وأفضل ما نفهمه هو أن الفيروس يمكن أن يسبب إهانة لخلايا الدماغ ، مع احتمال أن يستمر التنكس العصبي من هناك."

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في دراسة جديدة ، اقترح بارنهام وزملاؤه أن "الموجة الثالثة" من جائحة COVID-19 قد لا تكون عودة ظهور عدوى فيروسات التاجية ، ولكن زيادة لاحقة في حالات مرض باركنسون المرتبطة بالفيروس ، المصنفة بالتهاب الأعصاب ، أثار في الدماغ كاستجابة مناعية للفيروس.

واكد العلماء أن ذلك حدث من قبل  مرة واحدة خلال آخر جائحة سيطر على العالم وهى الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ، حيث أدى شكل من أشكال التهاب الدماغ المسمى بالتهاب الدماغ السباتي المرتبط بالوباء إلى زيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 2 إلى 3 مرات.

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وأضاف بارنهام: "يمكننا أخذ نظرة ثاقبة من العواقب العصبية التي أعقبت جائحة الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918"، قائلا" بالنظر إلى أن سكان العالم قد أصيبوا مرة أخرى بجائحة فيروسية ، فمن المقلق للغاية بالفعل التفكير في الزيادة العالمية المحتملة للأمراض العصبية التي يمكن أن تتكشف في المسار الصحيح لقد فوجئ العالم في المرة الأولى"

بينما يقر الباحثون بأنه لا توجد حاليًا بيانات كافية لتحديد الخطر المتزايد للإصابة بمرض باركنسون فيما يتعلق بعدوى COVID-19 ، فإنهم يقترحون أن أفضل طريقة لتحديد الحالات المستقبلية مبكرًا هي الفحص طويل الأمد لحالات كورونا الشفاء ، ومراقبة تعبيرات الأمراض التنكسية العصبية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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