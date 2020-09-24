إصابات كورونا في العالم تلامس 32 مليوناً.. والوفيات 977327

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 31.99 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 977 ألفاً و327 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و957 ألفاً و627 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 202 ألف وفاة.

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وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين، مسجلة خمسة ملايين و732 ألفا و518 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 91 ألفاً و149 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و624 ألفا و885 إصابة، بينما بلغت الوفيات 138 ألفاً و977 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليونا و128 ألفا و836 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و948 وفاة.