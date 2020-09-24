كيف تؤثر السمنة على التهاب المفاصل الروماتويدي؟

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آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 10:13 مساءً
التهاب المفاصل
توصل الباحثون إلى وجود ربط بين زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والبدانة، عندما يكون مؤشر كتلة الجسم مرتفعًا بناءً على الجينات الوراثية للفرد، حيث وجد تحليل للبيانات الجينية التي تم جمعها من أكثر من 850ألف فرد من أصل أوروبي وجود صلة بين الجينات المرتبطة بالسمنة والتهاب المفاصل الروماتويدي، بحسب “اليوم السابع”.
ووفقا لتقرير لصحيفة time now news في تحليل التهاب المفاصل والروماتيزم ، وجد الباحثون زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عندما كان من المتوقع أن يكون مؤشر كتلة الجسم مرتفعًا بناءً على الجينات الوراثية للفرد لوحظ هذا لكل من الرجال والنساء.
قال كبير الباحثين شيا جيانغ ، دكتوراه في معهد كارولينسكا بالسويد: “هذه النتائج تسلط الضوء على الدور المهم للسمنة في التطور المرضي لالتهاب المفاصل الروماتويدي ، فضلاً عن توفير استراتيجية وقائية محتملة قابلة للتنفيذ”.
وأوضح البحثين أن هناك حاجة لدراسات مستقبلية لفهم الآليات البيولوجية الكامنة وراء هذا الارتباط ، وفهم كيف يمكن أن تؤثر السمنة سببيًا على تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي.
والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يُؤثِّر على ما هو أكثر من المفاصل. فقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد، والعينان، والرئتان، والقلب، والأوعية الدموية.
ويَحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يعد من أمراض المناعة الذاتية، عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة جسمكَ بالخطأ.
وخلافًا للتآكُل والاهتراء من جرَّاء هشاشة العظام، يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على بطانة مفاصلكَ، مسببا تورما مؤلما، ويُمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكُل العظام وتشوُّه المفاصل.
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