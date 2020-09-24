شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كليات حكومية بالهند تشارك فى تجارب لقاح كوفاكسين وتعويض مالى للمتطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت ثلاث كليات حكومية من ولاية البنجاب الهندية، المشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفاكسين الهندى الذي يتم اختباره بواسطة Bharat Biotech Ltd بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية التي من المقرر أن تنطلق 15 أكتوبر المقبل.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أعلنت شركة Bharat Biotech عن تغطية تأمينية بقيمة 75 ألف روبية للمشاركين في حالة حدوث أي تأثير سلبي دائم أو الوفاة، فقد تكون الآثار الجانبية المحتملة للقاح هي الحمى والألم في مكان الحقن العضلي والشعور بالضيق، سيتم إعطاء جرعتين من حقن الفيروس المعطل للمشاركين في غضون أيام كجزء من المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

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وتخطط شركة Bharat Biotech الهندية لبدء المرحلة 3 من التجارب السريرية لـ كوفاكسين أول لقاح محلى الصنع فى الهند لفيروس كورونا فى أكتوبر، لاختبار سلامة وفاعلية اللقاح وستجرى التجارب على نحو 25 ألفا إلى 30 ألف شخص.

وتجرى حاليًا تجارب المرحلة الثانية من اللقاح، وتم بالفعل تقديم البيانات التى تم جمعها من تجارب المرحلة الأولى للقاح إلى المراقب العام للأدوية فى الهند، وبينما لا تزال التجارب جارية بدأ إنتاج اللقاح فى اثنين من مرافق السلامة الحيوية (BSL) -3 التابعة للشركة فى حيدر أباد.