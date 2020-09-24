ارتفاع الهيموجلوبين بالدم.. الأسباب والأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/9/24 09:10 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/9/24 09:10 م بتوقيت أبوظبي

الهيموجلوبين هو من البروتينات المعقدة الهامة للجسم، حيث يساعد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، وإعادة نقل ثاني أكسيد الكربون من أعضاء الجسم إلى الرئتين، ولكن عند زيادة معدل الهيموجلوبين بالدم فإن عدد كريات الدم الحمراء يكون أكثر من المعدل الطبيعي.

أسباب ارتفاع الهيموجلوبين بالدم الإصابة بأحد الأمراض المزمنة والتي تؤثر على نسبة الهيموجلوبين بالدم، ومنها أمراض الرئة والأمراض المرتبطة بعضلة القلب أو الإصابة بسرطان الكلى.

الإصابة بالخلل في الكليتين مما يؤدي إلى زيادة إفراز الإريثروبويتين مما يزيد من إنتاج كريات الدم الحمراء.

النقص في كمية الأكسجين بالدم مما يجعل النخاع الشوكي ينتج المزيد من كريات الدم الحمراء والتي تساعد على تعويض نقص الأكسجين.

الإصابة بالجفاف تتسبب في زيادة الهيموجلوبين بالدم بشكل ملاحظ.

الإفراط في التدخين من مسببات ارتفاع الهيموجلوبين بالدم.

الإفراط في تناول العقاقير الطبية والأدوية دون إشراف الطبيب.

Advertisements أعراض ارتفاع الهيموجلوبين بالدم الشعور بالصداع المستمر.

التعرق الشديد.

الإصابة بحكة في الجلد.

الشعور بالتعب والإرهاق.

الشعور بالدوار.

ضبابية الرؤية.

تغير لون جلد كف اليدين والأنف وشحمة الأذن، والتي قد تظهر باللون الأحمر أو البنفسجي.

ملاحظة وجود كدمات تحت الجلد.

التعرض إلى نزيف اللثة والأنف المتكرر.

فقدان الوزن بشكل ملاحظ.

الشعور بالامتلاء السريع بالبطن. مضاعفات ارتفاع الهيموجلوبين بالدم الإصابة بالأمراض القلبية.

التعرض إلى الجلطات.

الإصابة بالذبحة الصدرية.

التعرض إلى السكتة الدماغية.

الإصابة بمرض النقرس.

التضخم في الطحال.

الإصابة بقرحة المعدة.

الإصابة بأمراض الدم ومنها اللوكيميا.

علاج ارتفاع الهيموجلوبين بالدم بعد تشخيص ارتفاع معدل الهيموجلوبين بالدم وعمل الاختبارات المعملية يتم تحديد الأسباب لارتفاع معدل الهيموجلوبين في الدم وفقا لحالة المريض ومن ثم يتم وصف العلاج المناسب للحالة المرضية. وقد يشمل العلاج في الارتفاع الشديد للهيموجلوبين سحب كمية من الدم عن طريق الوريد في أكياس مخصصة لذلك وقد يتم تكرار سحب الدم حتى يصل معدل الهيموجلوبين إلى نسبة أقرب للمعدل الطبيعي.

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