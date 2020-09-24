الرمان من الفواكه الصحية التي بها مجموعة من المركبات النباتية الهامة التي تقي من الأمراض، فضلا على وجود الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وفيتامين ك، كما أنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والتي بدورها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، ولهذا من المهم الحرص على تناول بذور الرمان.





فوائد بذور الرمان الصحية

مكافحة الالتهابات البكتيرية

بذور الرمان تحتوي على المركبات النباتية التي تساعد على مكافحة بعض أنواع البكتريا التي يتعرض إليها الإنسان، وهذا لأن لها تأثير جيد ضد الفطريات والبكتريا وخاصة التي تصيب الفم، ولهذا فإن تناول بذور الرمان يقلل من الإصابة بالتهابات اللثة والفم.

الحماية من خطر الأمراض القلبية

تحتوي بذور الرمان على حمض البونيك وهو من الأحماض الضرورية التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض، ويساعد على التقليل من الدهون الثلاثية والكوليسترول.

وأشارت دراسة ذكرها موقع "medical news today" أن الرمان يساهم في منع أكسدة الكوليسترول الضار بالدم، مما يساعد على الحماية من خطر الإصابة بالانسداد في الأوعية الدموية، ويحمي من تصلب الشرايين والتعرض إلى الأمراض القلبية.

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تحسين الذاكرة

أثبتت الدراسات أن تناول بذور الرمان له دور في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على الاستيعاب، كما أنه يحمي كبار السن من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وهذا لأنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد أيضا على الحماية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية.

التخلص من الوزن الزائد

تناول بذور الرمان مهم لإنقاص الوزن وهذا لأن الرمان قليل السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات، فضلا على أنه يحتوي على نسبة جيدة من الماء مما يساعد على الشعور بالشبع، وأيضا يساعد على تسريع عملية الأيض مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع.





الوقاية من السرطان

تحتوي بذور الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للحماية من خطر تعرض خلايا الجسم إلى الجذور الحرة والتي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، حيث أنها تحتوي على البوليفينول والفلافونويد والأنثوسيانين والتي تعتبر مهمة للوقاية من أنواع السرطان مثل سرطان الثدى والبروستاتا.

حماية الجلد

مضادات الأكسدة التي توجد ببذور الرمان مهمة لحماية من الجلد من التعرض إلى التجاعيد والعلامات الدقيقة التي تظهر على البشرة مع التقدم في السن، كما أن قشور الرمان تستخدم لحماية البشرة من أشعة الشمس وعلاج الحروق الناتجة عنها.